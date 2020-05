Waldemar Gontarski: Zwolennicy przesunięcia terminu wyborów poprzez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego wyprzedzili Carla Schmitta

Po pierwsze, jako niezgodne subsydiarnością wymaganą przepisem zawartym w art. 228 ust. 1 Konstytucji – jeśli zagrożenie można zwalczać przy pomocy stanu epidemii (jako zwykłego środka konstytucyjnego), to bezprawne byłoby ogłaszanie któregoś ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w tym przepisie; a zagrożenie można zwalczać zwykłymi środkami, skoro nie udaje się wykazać, że chociaż jeden człowiek może ucierpieć pod względem epidemicznym, a więc zdrowotnym, tylko dlatego, że nie zdewastowano ustroju Państwa Polskiego poprzez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i związane z tym stosowanie nie tylko ograniczenia z art. 228 ust. 6-7 Konstytucji, ale także ogólne wzmocnienie władzy wykonawczej kosztem innych władz państwowych i szerzej publicznych (samorządów).

Po trzecie, wbrew twierdzeniom zwolenników wprowadzenia stanu klęski żywiołowej groziłyby nam miliardowe odszkodowania za taki stan; np. Pani Profesor Łętowska tak bardzo chce jakiegoś stanu nadzwyczajnego, że nawet w cudowny sposób „derogując" orzecznictwo i doktrynę (np. uchwała SN, III CZP 5/11 i piśmiennictwo prawnicze komentujące to orzeczenie) zawęża pojęcie „strat majątkowych", o których mowa w art. 228 ust. 4 Konstytucji.

Natomiast w związku z prognozami epidemicznymi konieczność wyborów w pełni korespondencyjnych dyktowana jest art. 5 (bezpieczeństwo obywateli) i art. 68 ust. 4 Konstytucji (zwalczanie chorób epidemicznych), w zakresie, w jakim minimalizuje się ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 w stosunku do stanu prawnego obecnie obowiązującego.

Co istotne, jeśli wybory Prezydenta będę rzeczywiście musiały odbyć się w innym terminie niż majowy, nawet poprzez stwierdzenie nieważności wyborów wyznaczonych na maj, to należy zachować prawa nabyte zarejestrowanych kandydatów, co wynika z paradygmatu prawodawcy racjonalnego (art. 2 Konstytucji).