Paweł Rożyński Ryzykowna propozycja prezydenta

Prezydent zaproponował właśnie dodatek solidarnościowy w wysokości 1200 zł przez trzy miesiące dla osób, które straciły pracę przez pandemię, a także podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł. Wpisuje się to w coraz silniejszą w Polsce filozofię kupowania poparcia wyborców. Mamy więc 500+ najpierw na drugie dziecko, potem na wszystkie dzieci, mamy 13. i 14. emeryturę, podwyżki dla górników mimo strat kopalń, obietnicę 4 tys. zł płacy minimalnej itp., itd.

Prezydent ochoczo podchwycił ten sposób przekonywania wyborców. Nie tak dawno ku zaskoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego zaproponował trzymiesięczne wakacje zusowskie dla wszystkich firm, co częściowo udało się wprowadzić (zyskali samozatrudnieni). Teraz z kolei pochylił się nad tracącymi pracę.

Niestety, proponowana przez prezydenta podwyżka zasiłku skumulowana ze specjalnym dodatkiem może mieć groźny skutek uboczny. Zachęci Polaków do zwalniania się z pracy. Dlaczego? Jeśli obie kwoty można będzie łączyć (a prezydent nie wspomniał, że nie), to łączny zasiłek wynosiłby 2,5 tys. zł, czyli byłby tylko o 100 zł mniejszy niż płaca minimalna. Rodzi to ryzyko odpływu z firm całej masy pracowników, jakby pracodawcy nie mieli już wystarczająco dużo problemów na głowie.