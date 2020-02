Wojciech Tumidalski: Prezydent Andrzej Duda leczy jak król z Władcy Pierścieni

Prezydent Andrzej Duda najwidoczniej jest miłośnikiem Tolkiena i myśli podobnie jak kobieta z lazaretu. Gdy bowiem dziennikarz Wprost zapytał go, co w sytuacji, gdy po ujawnieniu list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa okaże się, że jest coś z nimi nie tak, odparł: nie będzie to miało znaczenia, ponieważ otrzymali nominację od prezydenta Rzeczypospolitej. Kropka. Dodał jeszcze: pełnię urząd prezydenta. Jeśli jestem przekonany, że mam w jakieś sprawie rację, to fakt, że jestem krytykowany przez środowisko prawnicze czy środowisko profesorskie z macierzystej uczelni, nie ma dla mnie kompletnie żadnego znaczenia.

Tą wypowiedzią prezydent Duda rozwiał kilka mitów. Pierwszy, że wszelkie prowadzone przez prezydenta konsultacje społeczne do projektów ustaw sądowych – a i innych – są w zasadzie niepotrzebne, bo prezydent i tak wie lepiej. Po co więc było mówić, że organizowane z jego błogosławieństwem w Polskiej Akademii Nauk Forum dla Praworządności to takie „poszerzone konsultacje społeczne" dla ustawy kagańcowej? I po drugie: Andrzej Duda nie tylko uważa, że swymi decyzjami jest w stanie naprawić naruszenia procedury powołania sędziów popełnione na etapie KRS, ale wręcz, że to zamyka sprawę. Czyli nieważne, czy do KRS trafili sędziowie z wymaganym poparciem, czy też komuś zabrakło podpisów. Nieważne też, że obywatele, którym obiecywano, że teraz będzie jawnie i przejrzyście, nie wiedzą, i ciągle nie mogą się dowiedzieć ilu z 10 tysięcy polskich sędziów popiera osoby wybrane przez Sejm do Rady.