Tomasz Pietryga: Temida i 30 srebrników

Jeszcze nigdy, odkąd istnieje Krajowa Rada Sądownictwa, nie doszło do odwołania jej przewodniczącego. Nigdy też nie był obiektem tak wielkich kontrowersji prawnych i politycznych. Zła passa nowej KRS trwa od jej powołania przy akompaniamencie zarzutów o łamanie konstytucji. Na początku był sędziowski bojkot i brak chętnych do zasiadania w tym gremium, zakończony desantem sędziów związanych z ministrem sprawiedliwości. Były też miesiące ukrywania list poparcia dla kandydatów do rady wbrew wyrokom sądowym, tzw. afera hejterska, w której uczestniczyli sędziowie z KRS. Były „występy" sędziego Nawackiego w starciu z sędzią Juszczyszynem. A teraz to.

