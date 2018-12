ZNP dołącza do protestu nauczycieli

- Przystępujemy do akcji protestacyjnej, Zarząd Główny podjął właśnie decyzję w tej sprawie – poinformował podczas konferencji prasowej przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.

– Moment kulminacji akcji protestacyjnej do końca będzie utrzymywany w tajemnicy. Nie chcemy narażać nauczycieli na nieprzyjemne sytuacje – podkreślał związkowiec. Jak zaznaczył, w ciągu kilku najbliższych dni nauczyciele poprzez struktury związkowe zostaną poinformowani o tym, jakie formy będzie przybierał protest.

Broniarz także z sympatią odniósł się do działań podjętych w ostatnich dniach przez nauczycieli polegający na masowym korzystaniu z L4. – To pokazuje, jak bardzo poirytowani są nauczyciele. Szala goryczy się przelała - mówił Broniarz. Jak zaznaczył, nie namawia nauczycieli do lewych zwolnień, a do troski o własne zdrowie. – Nie mam wątpliwości co do kompetencji lekarzy i uczciwości nauczycieli – podkreślał.

Jak zaznaczył, z sygnałów docierających do związków wynika, że protestujący nauczyciele są niemal w każdym województwie.