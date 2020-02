Wojciech Malajkat oprowadza po Muzeum Polin

Odwołuje się do legend, np. do tej o ptakach w lesie, które wędrowcom wyśpiewały, że powinni się osiedlić właśnie tutaj. I do historii, gdy m.in. przypomina, że dokument królewski dokument Kazimierza Wielkiego, regulował prawa i obowiązki społeczności żydowskiej osiadłej na ziemiach polskich.

Na tej multimedialnej wystawie odwiedzimy dawne miasta i miasteczka, zajrzymy na targ i do wnętrza żydowskiego domu, przygotowującego się do szabatu. Przed tym świętem świece tradycyjnie zapala się w piątkowy wieczór nie później niż na 18 minut przed zachodem słońca. Jak dowiadujemy się z audioprzewodnika szabat ma przypominać, że wszystko jest stworzone przez Boga, także dni odpoczynku. Dlatego, po jego rozpoczęciu zabrania się m.in. zapalania ognia.

Wchodzimy do wspaniałej, barwnej synagogi – rekonstrukcji Synagogi w Gwoźdźcu z pięknymi niezwykłymi polichromiami, W kolejnych przestrzeniach mamy okazję zobaczyć żydowski ślub, zajrzeć na ruchliwy dworzec kolejowy, do kina i do przedwojennej kawiarni, gdzie bywali literaci, m.in. Julian Tuwim. W kawiarni wyczuwalny jest w powietrzu aromat prawdziwej kawy. Tu kończy się zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Trasa dla dzieci nie obejmuje już galerii „Zagłada” i „Powojnie”. Decyzja, czy kontynuować w nich zwiedzanie należy do rodziców.