Policjanci mają sposób na podwyższenie emerytur za niebezpieczną służbę

– Do tej pory brakowało podstaw, by przełożeni gromadzili informacje o służbie w takich warunkach. Policjanci przechodzili na emeryturę, ale komendant nie mógł wydać im zaświadczeń, dzięki którym mogliby otrzymać wyższe świadczenia – mówi Sławomir Koniuszy, przewodniczący NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Zgodnie z decyzją komendanta wojewódzkiego policji przełożony będzie dokonywał wpisu w karcie policjanta, jeśli potwierdzi on przypadek wykonywania służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Jeśli w ciągu roku kalendarzowego zbierze się przynajmniej sześć takich przypadków, przełożony przekaże kartę do właściwej komórki kadrowej. Dokument zostanie dołączony do akt osobowych funkcjonariusza, a przy jego przejściu na emeryturę trafi do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Dzięki temu policjant otrzyma wyższe świadczenie.