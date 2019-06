Policjant pójdzie na emeryturę bez względu na wiek - MSWiA znosi limit

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, który zajmie się tym dokumentem 27 czerwca br." - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Dodaje, że Rada Ministrów zajmie się projektem na najbliższych posiedzeniu. Ma to pozwolić na uchwalenie go podczas lipcowego posiedzenia Sejmu.

