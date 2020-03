Ministerstwo chce zatrzymać funkcjonariuszy w służbie. Jest projekt specjalnej ustawy

MSWiA chce, aby funkcjonariusze służb mundurowych przestali odchodzić na emeryturę po 25 latach służby. Mają ich do tego zmotywować dodatkowe pieniądze przewidziane w opublikowanym właśnie projekcie ustawy.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych trafił do uzgodnień międzyresortowych. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. Z projektu wynika, że zachętą dla funkcjonariuszy do pozostania w służbie - mimo uzyskania prawa do przejścia na emeryturę i pobierania świadczeń emerytalnych - będzie świadczenie motywacyjne. Jego wysokość zależeć będzie od wysługi lat. Funkcjonariusz ze stażem powyżej 25 lat, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy, dostanie 1.500 zł miesięcznie, a funkcjonariusz z wyższym stażem niż 28 lat i 6 miesięcy - 2.500 zł. Dodatki otrzymywaliby funkcjonariusze, którzy przejdą opiniowanie służbowe i przełożeni rekomendują ich jako przydatnych w służbie. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewniał jednak, że nie będzie to dodatek elitarny. Poniżej dalsza część artykułu

Świadczenie motywacyjne nie będzie składnikiem uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym nie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Nie będzie wliczane również do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby. Dodatek motywacyjny będzie też obniżany na czas przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu lekarskim, analogicznie jak uposażenie za czas choroby - do wysokości 80 proc.

Ekwiwalent za urlop po nowemu Projekt reguluje też długo oczekiwaną przez funkcjonariuszy kwestię wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, która była przedmiotem celem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku, sygn. K 7/15. TK orzekł, że art. 115a ustawy o Policji jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia. Projektowane przepisy mają ten wyrok realizować. Czytaj też: Mundurowi bez ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla odchodzących na emeryturę

Po zmianach ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego wynosić będzie 1/21 części miesięcznego uposażenia wraz ze stałymi dodatkami należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. W Służbie Ochrony Państwa podstawę wyliczeń będzie stanowić uposażenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku. Przyjęte rozwiązanie odpowiada średniomiesięcznej (w skali roku) liczbie dni roboczych funkcjonariuszy.

Jak czytamy w uzasadnieniu, "w celu zapewnienia spójnych rozwiązań dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonano zmiany brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przez wskazanie, że funkcjonariuszom przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych". Dziś zgodnie z ustawą funkcjonariuszom SG przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych. MSWiA twierdzi, że "proponowana zmiana nie przyczyni się do faktycznego skrócenia wymiaru urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, gdyż urlop ten po zmianie będzie wykorzystywany w dniach roboczych, a nie kalendarzowych".

Wyżywienie zgodnie z normami Projekt przewiduje też kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z wyżywieniem przysługującym funkcjonariuszom podczas wykonywania obowiązków służbowych. Bezpłatnie wyżywienie w naturze funkcjonariusz otrzyma, jeżeli uzasadnia to rodzaj i warunki służby lub szczególne właściwości lub miejsce jej pełnienia.

"Wyżywienie w naturze przysługuje policjantowi na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi wartość energetyczna i odżywcza produktów żywnościowych przysługujących policjantowi w określonych przypadkach. Wartość energetyczna i odżywcza normy wyżywienia wynika z aktualnych norm wyżywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Alternatywnie funkcjonariuszowi może być również przyznane świadczenie pieniężne z zamian za wyżywienie w naturze. Jego wartość zostanie określona w rozporządzeniu.

Funkcjonariusz wzmocniony W projekcie przewidziano też wprowadzenie nowych instrumentów ochrony prawnej dla funkcjonariuszy uczestniczących w postępowaniu karnym oraz zapewnienie im przejrzystych zasad i procedur prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Jako przykład rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie praw przysługujących funkcjonariuszom autorzy projektu wskazują m.in.:

- możliwość wniesienia przez funkcjonariusza sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej polegającej na wytknięciu funkcjonariuszowi przez przełożonego niewłaściwego postępowania, co w konsekwencji powoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

- skrócenie do 5 miesięcy okresu przechowywania w aktach osobowych funkcjonariusza notatki z rozmowy dyscyplinującej;

- wskazanie, że dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem tej samej sposobności, uważa się za jedno przewinienie dyscyplinarne (na wzór czynu ciągłego w postępowaniu karnym);

- możliwość wydania przez przełożonego dyscyplinarnego, po uzyskaniu pisemnej zgody funkcjonariusza, orzeczenia dyscyplinarnego bez wszczynania postępowania karnego, jeżeli okoliczności popełnionego czynu i wina funkcjonariusza nie budzą wątpliwości oraz nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż nagana;

- określenie trybu prowadzenia czynności wyjaśniających;

- przyznanie obwinionemu prawa do sporządzania fotokopii z akt postępowania dyscyplinarnego.