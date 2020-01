Ile może kosztować mobilny internet 5G w Polsce

Oczy na zagranicę

– Nie trzeba będzie wymieniać karty SIM, a na start w I kwartale tego roku oferta 5G będzie dostępna we wszystkich obecnych abonamentach – mówi Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Grupie Polsat. Należący do grupy operator sieci Plus zapowiedział, że jeszcze w tym kwartale uruchomi 5G w paśmie 2600 MHz w kilku miastach Polski. – Docelowo będziemy pewnie tworzyć specjalne taryfy 5G – nie wyklucza Matwiejczuk. Na razie nie zdradza, czy za 5G Plus pobierze dodatkową opłatę, jak niegdyś za LTE.