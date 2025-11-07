Z tego artykułu się dowiesz: Jak rośnie popyt na nielegalne dane skradzione z sieci?

Dlaczego przestępczość przemieszcza się do darknetu?

Jak przestępcy z darknetu wykorzystują AI?

Jakie są największe zagrożenia dla firm związane z darknetem?

Lawina cyberataków to coraz większy problem Polski. W tym kontekście niepokojąco wyglądają najnowsze dane dotyczące darknetu, czyli części internetu niedostępnej dla większości użytkowników. Znaleziono tam ponad 1,7 miliarda plików cookie powiązanych z użytkownikami z Polski – szacuje firma NordVPN, zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Kwitnie też handel złośliwym oprogramowaniem, wykradzionymi danymi i produktami. Bez problemu można kupić skradzione karty płatnicze z Polski. Ich cena wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 220 proc., ale nadal jest relatywnie niska: sięga 11 dol. Najdroższe karty pochodzą z Japonii (23 dol.). Średnia globalna to zaledwie 8 dol. Zależność jest prosta: najdroższe są karty z krajów, w których kontrole przeciwdziałające oszustwom są restrykcyjne, takich jak Japonia. Natomiast karty z Republiki Konga, Barbadosu czy Gruzji można kupić za symbolicznego dolara.

– To, co można znaleźć w dark webie, można znaleźć wszędzie tam, gdzie brakuje obywatelskiej postawy i egzekwowania prawa. Oczywiście, większość towarów i usług w dark webie jest cyfrowa, ale to ludzie prowadzą handel, unikając wszelkich konsekwencji prawnych. Jeśli zauważa się trend konsumencki w standardowych mediach, można mieć pewność, że istnieje on także w dark webie, ale bez zabezpieczeń i ochrony – komentuje Adrianus Warmenhoven, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w NordVPN.

Przestępczość migruje do sieci

Szyfrowanie wielowarstwowe, rozproszenie geograficzne, brak centralnych operatorów i możliwości płacenia kryptowalutami – to znacząco utrudnia egzekwowanie prawa w darknecie. Nie każda aktywność w nim prowadzona ma jednak nielegalny charakter.