Rosyjski boeing spłonął w Soczi

Samolot rosyjskich linii lotniczych UTair, lecący z Moskwy do Soczi, podczas lądowania zjechał z pasa, zsunął się ze skarpy do rzeki i spłonął. Na pokładzie było 164 pasażerów. Liczba poszkodowanych wynosi osiemnaście. To wstępne dane.