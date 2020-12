Aktorzy, którzy nie bali się marzyć

Temat jest tylko pozornie oczywisty, ponieważ każda z gwiazd, czego innego szukała w świecie sztuki, to zaś sprawia, że opowiadane historie są ściśle prywatne, a wręcz intymne. Albowiem aktorstwo „pozwala w jednym życiu przeżyć wiele istnień, zmieniać twarze szukać adrenaliny, radości, a czasem spadać z bohaterami na samo dno rozpaczy" – napisał autor. Agata Kulesza dodaje prosto z mostu: „Bezczelność tworzenia jest czymś przepięknym. Jeśli mam swoje zdanie, robię to, choćbym miała popełnić błąd".

O tym, że aktorstwo jest jak magnes, opowiada Krystyna Janda. Zaczęło się od tego, że obsztorcowała komisję egzaminacyjną, która zaatakowała jej koleżankę. Jandę zobaczył w akcji Aleksander Bardini i zasugerował, żeby to ona zdawała na aktorstwo, a nie koleżanka. Janda była wtedy absolwentką liceum plastycznego, którego uczniowie chcieli tworzyć awangardę zmieniającą świat. Pani Krystyna robiła to poprzez takie filmy, jak „Przesłuchanie" czy „Człowiek z marmuru". Profesorowie dostrzegli jej wyjątkowość. Od pierwszego roku miała indywidualny rok studiów.

Czuć podczas lektury, że niektóre wnioski rodzą się w interakcji, jakby to była sceniczna improwizacja. Tomasz Karolak wyznaje, że chciał być aktorem, by leczyć kompleksy wyniesione z domu, którym trząsł ojciec oficer. Karolak dostał się na studia w Krakowie za czwartym razem. Mało kto wie, że był zaangażowany z Andrzejem Konopką do Starego Teatru. Odszedł w geście solidarności z kolegą wyrzuconym za to, że zamiast pistoletu do sceny samobójstwa dostarczył... parówki.