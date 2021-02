Rosjanie nie przyjadą

Teraz Rosjan, nawet startujących bez hymnu i flagi, na najważniejszej imprezie zimy nie będzie. To kara za bezczelność działaczy, którzy w 2018 roku – choć byli już na cenzurowanym po obnażeniu wspieranego przez państwo systemu dopingowego – tuszowali wpadkę skoczka wzwyż Daniła Łysenki.

Teraz to światowa federacja się nie spieszy. Plan wznowienia programu ANA, który pozwoli dziesięciu Rosjanom na udział w imprezach mistrzowskich, rozpatrzy najwcześniej 17–18 marca. Decyzji wypatrują sportowcy oraz nowa prezes rosyjskiej federacji Irina Priwałowa, czyli trzecia w ciągu roku szefowa tamtejszych lekkoatletów.

Jewgienij Jurczenko, który zastąpił skompromitowanego sprawą Łysenki Dmitrija Szlachtina, stracił pracę, bo nie zapłacił grzywny w terminie. Zastąpił go Piotr Iwanow, ale wytrwał na stanowisku tylko trzy miesiące. Jest zastępcą szefa Federalnej Służby Antymonopolowej, więc musiał się podać do dymisji, bo po wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przedstawiciele rosyjskiego rządu nie mogą zasiadać we władzach federacji sportowych.