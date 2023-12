Ponad 1000 beneficjentów Poland Business Run!

Nowe możliwości

Wśród osób, które otrzymały dofinansowanie dzięki biegaczom w tym roku jest 7-letnia Varvara. Przez rdzeniowy zanik mięśni dziewczynka od drugiego roku życia porusza się na wózku. Teraz potrzebowała wymiany sprzętu na nowy.

– Varvarka pochodzi z Ukrainy, stąd takie nietypowe imię. Każdy, kto ją zna, może powiedzieć, że jest niesamowita, uśmiechnięta, przemiła, otwarta na komunikację i nowe znajomości. W tym roku poszła do pierwszej klasy i bez żadnych problemów zaprzyjaźniła się ze wszystkimi, znalazła sobie przyjaciół – tłumaczy mama dziewczynki. – Wózek to jej integralna część, coś, co daje jej wolność i niezależność, rzecz, bez której nie pamięta siebie. Za każdym razem, gdy zmieniamy wózek, otwieramy dla niej drzwi do nowych możliwości i planów na przyszłość, ponieważ Varvarka jest bardzo ciekawa świata, uwielbia sama odkrywać nowe. Wierzymy, że wszystko jeszcze przed nią – dodaje.

Wanda ma 56 lat i jest z Pomorza. W wieku 21 lat uległa wypadkowi komunikacyjnemu i doznała złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym. Od tej pory porusza się za pomocą wózka.

– Przed wypadkiem byłam nauczycielem przedszkola. Była to nie tylko praca, ale i moja pasja, bo uwielbiałam pracować z dziećmi. Niestety po wypadku musiałam zmienić diametralnie swoje upodobania i życie, więc całą swoją siłę i zaangażowanie przerzuciłam na sport. Były to różne dyscypliny: szermierka, lekkoatletyka (maratony, łucznictwo, rzut oszczepem), tenis ziemny i podnoszenie ciężarów. Brałam udział w zawodach na terenie Polski oraz za granicą. Zanim zdałam prawo jazdy i zakupiłam samochód jeździłam na treningi i zawody środkami komunikacji publicznej lub autostopem (co wspominam z uśmiechem na twarzy) pomimo niedogodności w tamtym okresie w latach 90. – wspomina beneficjentka.

Po latach intensywnych treningów, Wanda zrezygnowała z uprawiania sportu i została informatyczką. Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej i dziś pracuje w urzędzie gminy. Jej marzeniem było posiadanie aktywnego, indywidualnie dopasowanego wózka, do którego można przymocować przystawkę hybrydową. Otrzymała go dzięki biegaczom!