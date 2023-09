Poland Business Run 2023 tak jak w ubiegłym roku odbył się w Krakowie oraz w formule wirtualnej. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał dystans biegu w słusznej sprawie – by pomóc osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii. Sponsorami Strategicznymi wydarzenia zostali: UBS, Standard Chartered i Enea.

Kolejny rekord

Fundacja Poland Business Run, główny organizator zawodów, świętuje kolejny sukces. W tym roku do charytatywnej sztafety zapisało się 36 445 przedstawicieli firm i korporacji. To o ponad 4000 więcej niż rok temu. 9000 osób pobiegło na krakowskich Błoniach, a reszta po własnej trasie z aplikacją.

– Co roku dołączają do nas kolejne firmy gotowe biegać i pomagać. Z każdą kolejną edycją nas Państwo zaskakujecie, za co bardzo dziękujemy. A przez to, że coraz więcej osób dołącza do naszej inicjatywy, my możemy realnie pomagać w stawianiu pierwszych kroków o protezie, zapewniać wygodne i indywidualnie dopasowane wózki, sfinansować sprzęt dla sportowców z niepełnosprawnością oraz zapewniać rehabilitację po amputacji i mastektomii, która jest na wagę złota – powiedziała podczas zawodów Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Dookoła świata

Część biegaczy Poland Business Run 2023 spotkała się w Krakowie, gdzie w ramach tradycyjnych zawodów sztafetowych przekazywali pałeczkę w strefie zmian i rywalizowali z innymi zawodnikami. Pozostali wystartowali z aplikacją i przez całą niedzielę można było ich spotkać na popularnych ścieżkach biegowych, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach.

– 9000 osób pobiegło w zorganizowanych zawodach w Krakowie, a kolejne 2500 osób również w stolicy Małopolski, ale po własnej trasie z aplikacją. Wirtualnie wystartowało też 5000 biegaczy w Warszawie, 5000 w Katowicach i na Śląsku, w Poznaniu 2500, a w Łodzi prawie 2000 osób. Bardzo dużo firm zgłosiło się też we Wrocławiu, Trójmieście czy Lublinie. Pozostałe sztafety wystartowały w mniejszych polskich miejscowościach oraz w innych krajach, nawet tak odległych jak Kanada, USA, Singapur, Chiny czy Malezja – komentuje Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacji Poland Business Run.

Niezwykła frekwencja

W obu formułach firmy pomagały potrzebującym, jednocześnie integrując się ze współpracownikami. Niektóre z nich, jak Standard Chartered Polska, Sponsor Strategiczny wydarzenia, zgłosiły do udziału kilkadziesiąt 5-osobowych drużyn.

– Poland Business Run jak zwykle naładował nas pozytywną energią – wsparcie beneficjentów Fundacji poprzez aktywność fizyczną to gwarancja zastrzyku endorfin! Pobiegliśmy w Krakowie, w Warszawie i na całym świecie, dzięki wirtualnemu formatowi biegu. Bardzo cieszę się, że już po raz piąty byliśmy sponsorem wydarzenia, łącząc siły w wielotysięcznej sztafecie pomocy. Biegliśmy z myślą, że każdy kolejny kilometr to lepszy dostęp do rehabilitacji i sprzętu medycznego dla osób z niepełnosprawnościami i po mastektomii. Gratuluję wszystkim biegaczom, a w szczególności dziękuję kolegom i koleżankom ze Standard Chartered, którzy ponownie tak licznie dołączyli do zawodów – w tym roku były to 54 drużyny. To świetna okazja, żeby się zintegrować, poćwiczyć, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych – komentuje Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca Standard Chartered Polska.

Integracja

Połączenie zawodników w 5-osobowe sztafety to dobry sposób na integrację pracowników i promocję aktywności fizycznej w miejscu pracy. Dla wielu firm udział we wrześniowym biegu to już tradycja, a Poland Business Run to tylko jedna z aktywności połączonych ze sportem i charytatywnym celem.

– Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, aktywnie włącza się w działania mające na celu promowanie aktywności fizycznej i pomoc innym. Od wielu lat jesteśmy sponsorem Poland Business Run – wydarzenia, które dla wielu osób staje się początkiem przygody ze sportem i zorganizowanymi zawodami. Dlatego tak bardzo cieszy rosnące zainteresowanie naszych pracowników bieganiem. Jesteśmy jedną z największych firmowych reprezentacji podczas tegorocznego biegu – Enea wystawia aż 40 drużyn, które pobiegną w podwójnie szczytnym celu! Oprócz środków zebranych przez organizatora na rzecz osób niepełnosprawnych, każdy kilometr wybiegany przez naszych pracowników zaliczamy na poczet naszego projektu wolontariackiego Biegamy-Zbieramy-Pomagamy, gdzie zebrane fundusze przekazujemy na cele charytatywne – powiedział Artur Murawski, dyrektor Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką w Enei.

Biegasz – pomagasz

Już wiadomo, że środki zebrane z opłat startowych pozwolą na pomoc dla 94 osób po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane. Do tej pory dofinansowanych zostało 19 protez kończyn, 16 wózków lub innych sprzętów oraz 71 turnusów rehabilitacyjnych po amputacji i mastektomii.

Wśród beneficjentów Poland Business Run jest 49-letnia Izabela z Legnicy, która przeszła amputację lewej nogi. By mogła wrócić do pracy, spędzać czas z wnukami i zajmować się ukochanym ogrodem, otrzyma rehabilitację z nauką chodu o protezie. Kolejnym podopiecznym Fundacji Poland Business Run, dla którego wystartowała sztafeta, jest 9-letni Edgar z Małopolski, który zmaga się z przewlekłym zapaleniem szpiku i kości. Dzięki nowej ortezie i rehabilitacji będzie mógł walczyć o zdrowie i sprawność. 69-letni Marek to lekarz z Sieradza, który przeszedł amputację prawej nogi na skutek sepsy. Dofinansowanie do protezy i turnusu rehabilitacyjnego z nauką chodu pozwoli mu wrócić do samodzielności.

Możliwość wsparcia beneficjentów to dla wielu firm motywacja i wspólny cel pracowników. Tak jest w przypadku UBS, który angażuje się w Poland Business Run od samego początku istnienia inicjatywy.

– Kiedy jako UBS współtworzyliśmy pierwszą edycję Poland Business Run, byliśmy dumni, że udało nam się zrzeszyć ponad 1000 biegaczy i w ten sposób wspomóc potrzebujących. Widząc, jak PBR rozwinął się w ciągu 12 lat, nasza duma i satysfakcja z udzielanego corocznie wsparcia jest jeszcze większa! W tym roku prawie 500 wolontariuszy UBS z całego świata pokonało cztery kilometry trasy, przyczyniając się do pomocy 94 beneficjentom. Świadomość szlachetnego celu biegu i integracyjny charakter całego wydarzenia pomagają wzmacniać poczucie wspólnoty wśród pracowników i sprawiają, że PBR cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem wszystkich w UBS, także tych z nas, którzy sami nie startują, ale przychodzą wesprzeć koleżanki i kolegów i chętnie angażują się w inne sposoby pomocy Fundacji. Dziękuję wszystkim za udział i dołożenie swojej cegiełki do osiągnięcia wspólnego celu! – mówi Michał Stępień, UBS Country Head Poland.

Mat. Partnera

Pomagali bardziej

Choć każdy z biegaczy chciał dać z siebie wszystko, ważniejszy od wyniku na mecie był charytatywny cel imprezy. Niektóre firmy, jak GLS Poland, postanowiły wesprzeć Fundację Poland Business Run na kilka sposobów.

– GLS Poland wspiera Poland Business Run już od 2015 roku i w tym roku po raz kolejny z przyjemnością zostaliśmy partnerem logistycznym i sponsorem głównym tego wydarzenia. W centrum naszych działań zawsze są ludzie, dlatego cieszymy się, mogąc wspierać beneficjentów biegu i pomagać w organizacji wydarzenia, dostarczając pakiety startowe dla biegaczy. W tym roku w ramach wsparcia zorganizowaliśmy także wirtualną sztafetę, w której każdy miał wpływ na to, ile pieniędzy dodatkowo zostało przez nas przekazane na rzecz Fundacji. Żeby wziąć udział w sztafecie, wystarczyło pod akcyjnym postem na Facebooku lub Instagramie GLS Poland napisać, co dobrego chciałoby się przekazać dalej i komu. Co roku serdecznie zachęcamy również naszych pracowników do udziału w biegu, tym razem było to aż 19 drużyn – komentuje Małgorzata Markowska, Promotion and Communication Manager w GLS Poland.

W stolicy Małopolski po starcie biegacze integrowali się podczas pikniku w Parku Jordana, gdzie organizatorzy i sponsorzy wydarzenia przygotowali obszerną ofertę atrakcji, m.in. koncert Nicka Sincklera. Na uczestników czekała strefa chillout, miejsce na wspólne zdjęcia i food trucki. Odbyły się też biegi dla dzieci na krótkich dystansach.

Kolejna edycja wydarzenia, które było wielkim świętem biegania i pomagania, we wrześniu 2024 r., ale Fundację Poland Business Run można wesprzeć już teraz, wysyłając BLIK na specjalny numer telefonu 519 815 815. Środki zostaną przeznaczone na pomoc kolejnym beneficjentom.

Więcej informacji na www.PBR.pl.

Materiał Promocyjny