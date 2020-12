Papież Franciszek wiosną leci do Iraku

Wszystkie etapy tej pielgrzymki mają odniesienia do historii chrześcijaństwa w Iraku, począwszy od chaldejskiego miasta Ur, miejsca narodzin Abrahama, po Mosul, gdzie chrześcijanie dotarli w I wieku naszej ery, będąc świadkami zesłania ducha świętego w Jerozolimie.

Stolica autonomii kurdyjskiej Erbil jest obecnie, obok Bagdadu, największym skupiskiem chrześcijan w Iraku. Szczególne znaczenie będzie miał pobyt Franciszka w Karakoszu zniszczonym przez ponad dwa lata panowania dżihadystów z samozwańczego Państwa Islamskiego (ISIS). Do miasta powróciło już ponad 20 tys. chrześcijan.

Ludzi ci są dzisiaj w Nowej Zelandii, Australii czy Europie i zapewne już nie wrócą. Część znajduje się nadal w regionie. – Jeżeli wspólnota międzynarodowa nie pospieszy z natychmiastową pomocą, liczba chrześcijan w Iraku ulegnie na trwale zmniejszeniu o 80 proc. w stosunku do czasu sprzed agresji ISIS – apeluje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, licząc na to, że pielgrzymka Franciszka przyczyni się do odbudowy wspólnoty chrześcijańskiej, przynajmniej częściowo.