Wypędzanie demonów na Rusi Świętej

Mimo niechęci do praktyki „strofowania opętanych" (jak w Cerkwi nazywany jest obrzęd egzorcyzmu) wśród wiernych w Rosji jest on dość popularny. Ogromny niepokój hierarchów wywołały jesienią ubiegłego roku nagrania, które obiegły internet z takiego „ludowego egzorcyzmu" odprawianego za pomocą ikony, czosnku i święconej wody na dziesięcioletnim chłopcu. Rodzina była przekonana, że urok rzuciła na niego babcia.

Jednak najsłynniejszy, i do lata ubiegłego roku jedyny oficjalny egzorcysta w rosyjskim Kościele prawosławnym, ojciec German z cerkwi Piotra i Pawła w Siergiej Posadzie (w pobliżu Moskwy) przyjmował na swych mszach również dzieci. W piątki, soboty i niedziele tłum ludzi zapełniał świątynię, w której German odprawiał egzorcyzmy. W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego Cerkiew dopuszcza bowiem egzorcyzmy grupowe i takie wykonywał ojciec German. – Jezus zsyła demony jako bicz, by karać nim grzesznych. One opanowują tych, którzy błądzą, palą i piją – zwykł był rozpoczynać modlitwę, przekonany był bowiem, że nawet za choroby odpowiadają grzechy chorych lub ich przodków.