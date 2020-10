Trwa proces kanoniczny abp. Leszka Sławoja Głodzia

Jak pisze OKO.press, postępowanie prowadzą księża spoza diecezji gdańskiej, wspomagani przez księdza-obcokrajowca z południa Europy.

Sprawa ma być trzymana w głębokiej tajemnicy, ale informacje docierają do coraz większej liczby osób. Przesłuchano dotąd co najmniej 4 świadków, którzy twierdzą, że "to zupełnie nowa jakość w porównaniu do postępowań prowadzonych wcześniej przez kurię gdańską". Świadkowie mają zagwarantowaną swobodę wypowiedzi, a przesłuchujący są dociekliwi.

Portal ustalił, że sprawa dotyczy co najmniej czterech księży, których postępowanie abp. Głódź znał, ale nie wyciągnął żadnych konsekwencji prócz przenoszenia ich do innych parafii.

Abp Głódź miał być przesłuchiwany przed sądami powszechnymi w co najmniej dwóch z tych spraw. W obydwu przypadkach zasłaniał się niepamięcią.

Nie do końca wiadomo, jakie konsekwencje grożą duchownego w przypadku udowodnienia mu winy. Dekret papieża został wprowadzony niedawno i nie ma jeszcze ugruntowanego postępowania z nim związanego.

- Sprawy są nadzorowane przez Kongregację ds. Biskupów, która nie ma doświadczenia w tym zakresie i wszystko jest dla niej nowe - mówi portalowi ksiądz zajmujący się przepisami dotyczącymi przestępstw seksualnych. Dodaje, że najpoważniejszą konsekwencją może być usunięcie ze stanu duchownego.



