Zmutowany koronawirus SARS-CoV-2 w Danii. Norki w Polsce będą badane

Grzegorz Puda zaapelował zaapelował do właścicieli ferm o bieżące monitorowanie stanu zdrowia norek oraz pracowników obsługujących zwierzęta. Resort zaznaczył, że każdy podejrzany przypadek powinien być "bezzwłocznie zgłoszony" do sanepidu lub Inspekcji Weterynaryjnej.



Ministerstwo Rolnictwa przekazało także, że w celu identyfikacji skali zagrożenia Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o informacje, czy w dochodzeniu epidemiologicznym wirus SARS-CoV-2 został potwierdzony u osób chorych lub zakażonych zajmujących się hodowlą lub utrzymaniem norek.

Dania jest największym na świecie dostawcą futer z norek. W ubiegłym miesiącu podjęto decyzję o wybiciu miliona norek, na fermach, gdzie doszło do zakażeń koronawirusem.

W maju w Hiszpanii nakazano wybicie 93 tysięcy norek na fermie po wykryciu, że większość znajdujących się tam norek jest skażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Holandia wybijała norki po pojawieniu się ogniska na fermie, gdzie od zwierząt miało zakazić się dwoje ludzi. Przypadki zakażeń ludzi przez zwierzęta są jednak bardzo rzadkie.

Od początku epidemii incydentalnie wykrywano zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u zwierząt w zoo i zwierząt domowych (w tym ostatnim przypadku źródłem zakażeń byli właściciele zwierząt).