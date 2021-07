Kosztowna rezygnacja z wycieczki z powodu strachu przed kolejną falą pandemii

Zasady pozwalające turystom na bezkosztową rezygnację z imprezy turystycznej z powodu pandemii i dające organizatorom 180 dni na zwrot pieniędzy już nie obowiązują. Klienci biur podróży, rozwiązujący umowy w obawie przed czwartą falą, nie zawsze mogą więc odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze. Organizatorzy wycieczek nie mogą zaś czekać pół roku, by oddać środki.

– Większość spraw, którymi obecnie się zajmuję, dotyczy rozliczeń imprezy turystycznej, do której nie doszło, lub prawa do bezkosztowej rezygnacji z imprezy ze względu na pandemię. Organizator uważa, że klient nie mógł zrezygnować, klient jest innego zdania – przyznaje dr Piotr Cybula, radca prawny.

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych rezygnacja może mieć charakter odpłatny lub bezkosztowy. Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Może jednak zostać zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie. Jedynie w przypadkach szczególnych turysta jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze zwrotem całej wpłaconej kwoty.

– Jest to możliwe tylko w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na zrealizowanie imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego – wyjaśnia Agata Nowak, radca prawny, autorka bloga prawowpodrozy.pl.

Umowę w takich okolicznościach rozwiązać może także organizator, zwracając podróżnym wszystkie wpłacone pieniądze. Ma na to 14 dni.

– Epidemia niewątpliwie zalicza się do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pamiętajmy jednak, że trwa już półtora roku. Jeżeli dziś kupujemy wycieczkę i decydujemy się ją odbyć w realiach pandemii, trudno z jej powodu wyprowadzać za każdym razem prawo do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki – wyjaśnia Agata Nowak. I dodaje, że od czasu zakupu wycieczki do czasu potencjalnej rezygnacji musiałaby zajść jakaś dodatkowa istotna zmiana okoliczności, która uzasadniałaby odstąpienie w trybie bezkosztowym. Tryb ten można więc zastosować, jeżeli po zawarciu umowy z organizatorem okaże się, że u celu podróży przetacza się kolejna fala zachorowań lub istotnie zmieniły się warunki wjazdu lub wyjazdu z kraju docelowego.