Frankowicze po wyroku TSUE - co warto wiedzieć? Przegląd wydarzeń komentuje Tomasz Pietryga - część 1

Za szwajcarską walutę płaciło się już 3,98 zł. A eksperci są zgodni - frankowicze nie powinni mieć powodów do optymizmu bo złoty nadal będzie słaby - gdyż frank cieszy się nadal nieprzerwanym uwielbieniem inwestorów - traktujących go jako bezpieczną przystań. Jako drugi powód silnego franka ekonomiści wskazują na -niekorzystny dla sektora bankowego wyrok TSUE i koszty jakie musi ponieś sięgające nawet 60 mld zł.

Bardziej zdecydowanie podchodzi to tej kwestii mec. Mariusz Korpalski. Jego zdaniem skoro umowy nie było, a bank jest profesjonalista na rynku kredytowym ( co potwierdzają uchwały SN jeszcze z początku transformacji), nie ma najmniejszych wątpliwości, że w chwili wypłaty bank powinien wiedzieć, że umowa jest nieważna. A skoro tak, to bank mógł żądać zwrotu już w chwili wpłaty. W konsekwencji przedawnienie roszczeń banku o zwrot kwoty kredytu przedawnia się po trzech latach od chwili wypłaty.

Istotny w dyskusji nad tym problemem zamieściła w Rzepie- prof. Ewa Łętowska, według której nie jest to sprawa jednoznaczna. To na barkach sądów spocznie szukanie rozwiązań zgodnych prawnych, bo wyrok TSUE w tej kwestii niczego nie przesądza.

A sądy już zaczynają działać. Pierwszy wyrok, co prawda nieprawomocny wyrok - w oparciu o wskazania TSUE z 3 października w sprawie państwa Dziubak (C-260/18) został wydany już we wtorek przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieście (sygnatura akt: I C 985/17). Sąd rozstrzygał sprawę małżonków z Warszawy, którzy zaciągnęli trzy kredyty waloryzowane do CHF w latach 2006–2007 w dawnym BRE Banku na sfinansowanie zakupu mieszkania. Sędzia Michał Maj wskazał w uzasadnieniu wyroku, że umowy kredytowe zawierały klauzule niedozwolone, które nie wiążą konsumentów.

