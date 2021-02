Iran wzywa Bidena do powrotu do porozumienia nuklearnego AFP

Minister spraw zagranicznych Iranu wezwał Waszyngton do szybkiego działania w celu powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Podkreślił, że ustawa przyjęta przez parlament zmusza rząd do zaostrzenia stanowiska w sprawie broni jądrowej, jeśli sankcje USA nie zostaną złagodzone do 21 lutego.