Iran pokazuje nowe rakiety precyzyjnego rażenia

Według słów Hatamiego uruchomienie produkcji nowych rakiet to "znaczące osiągnięcie na drodze do potęgi i godności Islamskiej Republiki Iranu".

- To pokazuje, że pomimo okrucieństwa i spisków Wielkiego Amerykańskiego Szatana i jego najemników, ministerstwo obrony nie zawaha się nawet na moment w obronie Islamskiej Republiki i zwiększania jej bezpieczeństwa - powiedział Hatami cytowany przez agencję Fars.

Yasin to pocisk odrzutowy o zasięgu ok. 50 km, który może być odpalany przez samoloty załogowe i bezzałogowe.

Balaban to pocisk naprowadzany systemem GPS, który może być odpalany przez samoloty załogowe, podczas gdy Ghaem to rakieta samonaprowadzająca się na podczerwień, która może trafić cel z dokładnością do 50 cm - podaje Fars.

O nowych rakietach Iran informuje w czasie rosnącego napięcia między Teheranem a Zachodem.

Przed miesiącem w Cieśninie Gibraltarskiej doszło do zajęcia przez Brytyjczyków irańskiego tankowca w Gibraltarze. Tankowiec został zatrzymany w związku z zarzutami, że jego załoga chciała złamać sankcje nałożone przez UE na Syrię.

W odpowiedzi irański Korpus Strażników Rewolucji zatrzymał w rejonie Cieśniny Ormuz brytyjski tankowiec Stena Impero.

W niedzielę Iran miał zająć iracki tankowiec w Cieśninie Ormuz.