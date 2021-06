Zuzanna Dąbrowska: Polityka nie pachnie fijołkami

W Rzeszowie wygrał wspólny kandydat opozycji – Konrad Fijołek. Robert Biedroń mówi o nim, że ma „serce po lewej stronie", co oznacza w praktyce, że polityczne korzenie zapuszczał w SLD. Sam kandydat, a obecnie prezydent Rzeszowa, robił co mógł, żeby uniknąć jednoznacznej politycznej afiliacji. Do tego stopnia, że lider PO Borys Budka mógł się na ostatniej prostej kampanii sfotografować na ściance ze zdjęciem własnego kandydata, a nie z nim samym. Redaktor Agata Adamek z TVN 24, która opisała tę sytuację w mediach społecznościowych, natychmiast została oskarżona przez gorących wyznawców Budki o złą wolę, brak obiektywizmu i niechęć do PO. Inni liderzy nie odważyli się nawet przyjechać do Rzeszowa tuż przed wyborami.

