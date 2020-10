Zuzanna Dąbrowska: Przemysław Czarnek do wszystkiego

Drugi powód to Zbigniew Ziobro. Jeśli PiS ma nie oddawać pola Ziobrze i jego drużynie, to po pierwsze musi ogarnąć służby specjalne, bo ostatnio minister-koordynator Mariusz Kamiński jakoś zbyt blisko współpracuje z ministrem sprawiedliwości. Służyć temu ma rzecz jasna koordynacja polityki bezpieczeństwa przez samego prezesa. Po drugie, PiS musi mieć na ważnym stanowisku kogoś, kto w razie konieczności przelicytuje środowisko Ziobry w postulatach światopoglądowych i podniesie sztandar „anty-LGBT” jeszcze wyżej niż jego ludzie. Przemysław Czarnek nadaje się znakomicie.

Po trzecie, to kwestia wewnętrznych relacji geograficznych. Rząd nie tylko powinien odzwierciedlać udział poszczególnych frakcji i skrzydeł w rządzeniu, ale i udział regionów. A lubelszczyzna to jeden z ważniejszych regionów z punktu widzenia pragmatyki PiS.

Kolejny powód dla którego ta nominacja, mimo oporów nawet w samym PiS, doszła jednak do skutku, to brak sprzeciwu prezydenta. Było to widać podczas ceremonii powoływania. - Dzisiaj cały czas w polskim systemie edukacji jest bardzo wiele takich treści, co do których polskie rodziny mają ogromne wątpliwości, czy chciałyby, żeby w ten sposób, takimi treściami były edukowane ich dzieci – powiedział prezydent, a to oznacza, że poglądy z nowym ministrem edukacji i nauki mają wspólne. A jakie zadania uważa prezydent za najważniejsze dla nowego szefa resortu? To „wzmocnienie roli rodziców w procesie edukacji i zapewnienie wolności badań naukowych”. Wolności krępowanej „liberalno-lewicową poprawnością”. W tek roli minister Czarnek także sprawdzi się jak nikt inny.