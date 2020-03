Nizinkiewicz: Jak koronawirus wpłynie na kampanię prezydencką w Polsce?

– Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest dość dobra, zakażony mężczyzna wrócił z Niemiec sam, nie podróżował autokarem ani większą, zorganizowaną grupą; zadziałały też wszystkie procedury – poinformował szef KPRM Michał Dworczyk w dniu, w którym wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. W tym samym czasie okazało się, że mężczyzna nie przyjechał sam i wrócił jednak autokarem z Niemiec. Kiedy minister zdrowia tonował nastroje, minister Dworczyk nie odradzał robienia zakupów na zapas. Kiedy premier Morawiecki zapewnia, że Polska ma najlepsze procedury, lekarze wyrażają publicznie obawy przed tym, co może nas czekać podczas epidemii, i podają w wątpliwość przygotowanie służby zdrowia, która jest w kryzysie.

Problemem jest nie tylko histeria niedoinformowanego społeczeństwa, ale deficyt personelu w szpitalach i ośrodkach zdrowia. O złej sytuacji w ochronie zdrowia od miesięcy alarmuje opozycja, co przez rządzących było ignorowane. Jak podaje Naczelna Izba Lekarska, na 1000 specjalistów od chorób zakaźnych, 30 proc. stanowią lekarze w wieku emerytalnym, którzy są w największej grupie zagrożenia zarażeniem wirusem. Liczba oddziałów zakaźnych spadała w ostatnich latach z 119 do 79, nie były one w gotowości epidemiologicznej. Głośny jest przypadek 11-latka i jego mamy, którzy spędzili dwie doby w izolatce szpitala Biegańskiego i nie mogli wyjść, bo - jak usłyszeli – brakowało odczynników do testów na koronawirusa. Rodzi się pytanie, czy tego typu przypadków będzie więcej? Czy państwo polskie jest gotowe na walkę z koronowirusem? PiS mówi, że tak, a lekarze i samorządy zarzucają rządowi brak wsparcia. Opozycja składa interpelacje do ministra zdrowia z pytaniem, czy i jak rząd jest przygotowany na epidemię i czy szpitale uzyskały odpowiednie wsparcie, by walczyć z rozprzestrzeniającą się chorobą.