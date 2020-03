Koronawirus dotarł do Polski. Potwierdzony przypadek w Zielonej Górze

12.05

Miesiąc temu głosowanie na szefa rządu Turyngii wywołało politycznej trzęsienie ziemi w całych Niemczech. O mały włos nie odwołano dzisiejszej powtórki wyborów. Z powodu koronawirusa.

12.01

W takim tempie koronawirus rozprzestrzenia się poza Chinami.

12.00

Iran boryka się z deficytem środków do dezynfekcji rąk w związku z rosnącym popytem na artykuły higieniczne w związku z rozszerzaniem się w kraju koronawirusa SARS-CoV-2.

11.24

- Specustawa pozwala robić rządowi, to, co lubi robić najbardziej, czyli ręcznie sterować poszczególnymi obszarami funkcjonowania państwa. Można się czepiać poszczególnych przepisów, dotyczących choćby próby ubezwłasnowolnienia przedsiębiorców, ich sprzętu, majątku. Natomiast musimy sobie powiedzieć jasno: koronawirus nie będzie patrzył, kto ma jakie barwy partyjnie, kto na kogo głosował, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy kto pracuje w budżetówce - podkreślił w programie #RZECZoPOLITYCE poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak.

11.20

11.08

Pod Szpitalem Powiatowym w Pasłęku powstaje polowa izba przyjęć. To część ogólnopolskich ćwiczeń związanych z #koronawirus @RadioOlsztyn pic.twitter.com/XrQms0LipO — Przemysław Getka (@PrzemekGetka) March 4, 2020

11.05

Premier @MorawieckiM w #Praga: Dziękuję @AndrejBabis, że zgodził się zorganizować to spotkanie. Musimy na bieżąco wymieniać się informacjami nt. kluczowych spraw. Teraz jest to #koronawirus. W Polsce zarejestrowaliśmy pierwszy przypadek i chcemy wymieniać się doświadczeniami. pic.twitter.com/pZfnia8bGb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 4, 2020

11.01

11.00

W 15 z 16 niemieckich landów wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - informuje Instytut Roberta Kocha.

10.52

70-letni mężczyzna z północnego Iraku jest pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa 2019-nCoV w tym kraju - poinformowała Iraqi News Agency.

10.50

Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził w Radiu Plus, że wykrycie w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem nie zmienia nic w działaniach władzy, gdyż były one na to przygotowane.

10.43

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS) podczas konferencji zarzucił marszałek województwa Elżbiecie Annie Polak, że mówiąc o braku finansów wprowadza niepokój wśród Lubuszan. Zapewnił, że sytuacja jest pod pełną kontrolą.

10.40

Wojewódzka Inspektor Sanitarna woj. lubuskiego poinformowała, że zakażony pacjent autobusem podróżował po Niemczech - dotarł nim do Świecka. Tam przesiadł się do swojego samochodu i podróżował nim sam. Personalia współpasażerów pacjenta zostały już ustalone i są w posiadaniu GIS.

10.33

Liczba zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 w Grecji wzrosła do ośmiu, a na Białorusi - do sześciu.

10.32

Michał Gramatyka, poseł Platformy Obywatelskiej i szef sztabu organizacyjnego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, został zapytany, czy w związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce, należałoby zakazać spotkań z kandydatami na prezydenta. - Nie sądzę, nie dajmy się zwariować - podkreślił w RMF FM.

10.23

W związku z wykryciem pierwszego przypadku koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat.

10.20

Średni okres inkubacji koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi od pięciu do siedmiu dni, maksymalny okres inkubacji to 14 dni - powiedział Du Bin z Chińskiego Stowarzyszenia Medycznego (CMA) na konferencji zorganizowanej w środę, w Pekinie.

10.18

- Wiadomo było, że koronawirus pojawi się w Polsce. Wszystkie instytucje są dobrze przygotowane - powiedział w radiowej Trójce minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

10.10

Prezes zarządu szpitala Marek Działoszyński poinformował, że w związku z wyłączeniem oddziału lekarze na nim zatrudnieni nie zarabiają, w związku z tym zwrócił się do rządu o uregulowanie takich kwestii.

10.07

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak (PO) poinformowała, że mimo zapowiedzi rządu o uruchomieniu specjalnych funduszy na walkę z koronawirusem do województwa nie dotarły żadne kwoty i zaapelowała o jak najszybsze ich uruchomienie. Urząd Marszałkowski wystąpił o 10 mln zł z tej puli.

10.05

Oddział szpitala, na którym przebywa pacjent decyzją wojewody jest wyłączony z pracy planowej . O przejęcie pacjentów z tego oddziału dyrekcja zwróciła się do innych placówek.

10.00

Dyrekcja szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze poinformowała, że przebieg choroby u zakażonego pacjenta jest łagodny, mężczyzna już dziś nie gorączkuje. Dwaj inni pacjenci, których próbki zostały skierowane do badań, nie są nosicielami wirusa.

9.97

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu nie jest zarażona koronowirusem https://t.co/JdyeycXxUY#radiokoszalin #kołobrzeg #koronawirus — Polskie Radio Koszalin (@radiokoszalin) March 4, 2020

9.50

W Pradze rozpoczęło się nadzwyczajne spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowy mają dotyczyć https://t.co/FN7XLx2uBZ. rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 4, 2020

9.38

WHO alarmuje, że światu grożą poważne zakłócenia w dostawach sprzętu ochronnego - masek, rękawic i fartuchów lekarskich, co może sprawić, że pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie będą niewystarczająco gotowi do walki z epidemią.

9.26

Na środę w województwie lubuskim - w Żaganiu i w Gorzowie Wielkopolskim - zaplanowano ćwiczenia służb, które przeprowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Będą to ćwiczenia z rozstawiania namiotów służących do wsparcia procesu segregacji osób zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa.

9.20

Chińska Komisja Zdrowia Publicznego poinformowała, że ślady koronawirusa SARS-CoV-2 znaleziono w kale i moczu pacjentów - informuje "South China Morning Post". Oznacza to, że kał i mocz osób chorych może być źródłem zarażenia się wirusem.

9.15

W dwóch bydgoskich szpitalach odbędą się dziś ćwiczenia z udziałem straży pożarnej.



Są organizowane na wypadek, gdyby wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badanie osób z podejrzeniem bądź zakażeniem #koronawirushttps://t.co/cKeGQ6sfSX — Metropolia Bydgoska (@Metropolia_BDG) March 4, 2020

9.07

Mężczyzna, u którego stwierdzono koronawirusa, wyjechał na karnawał do Nadrenii Północnej-Westfalii, do miejscowości Heinsberg. W powiecie Heinsberg wykryto już 68 zakażeń .

9.00

O godz. 18 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego - od dziś będzie się gromadzić codziennie w celu koordynacji działań.

8.58

Bank Światowy uruchomił pierwsze 12 mld dolarów na pomoc krajom w likwidacji skutków epidemii wirusa z Chin. EBC pracuje nad mechanizmem pożyczania pieniędzy firmom, które ucierpiały z powodu epidemii.

8.56

Pierwszy przypadek #koronawirus w Polsce. Proszę o spokój i rozsądek. Apeluję ponownie do @AndrzejDuda o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Działajmy w tej sprawie ponad podziałami. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 4, 2020

8.55

Osoby, chcące opuścić irańskie miasto Kom, będą poddane kwarantannie, jeśli mają gorączkę lub wykazują symptomy zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - podał w środę irański rząd.

8.42

Nastolatki z Polic pod Szczecinem NIE MAJĄ #koronawirusa. Wyniki badań dotarły do szpitala i są negatywne. Decyzja o zakończeniu kwarantanny w dwóch internatach w ciągu najbliższych godzin @RMF24pl — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) March 4, 2020

8.41

Iran tymczasowo zwolnił z więzień 54 tysięcy osadzonych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - informuje BBC. Władze bały się, że ogniska wirusa powstaną w zatłoczonych więzieniach.

8.39

Obecnie na świecie zarejestrowano 93 tys. 160 przypadków zakażeń. Zmarło 3 tys. 198 osób.

8.22

Szumowski poinformował, że w tej chwili w Polsce jest 79 oddziałów zakaźnych, na których przygotowane jest 3 tys. łóżek.

8.18

Minister zdrowia po raz kolejny przypomniał, że objawy zakażenia koronawirusem przypominają objawy grypy oraz że w 80 proc. przypadków choroba ma przebieg łagodny. Zaapelował o zachowanie zdrowego rozsądku.

8.15

Szumowski podziękował służbom sanitarnym za bardzo sprawne działanie.

8.10

Sam chory czuje się dobrze. Minister zdrowia poprosił o uszanowanie jego prywatności, nie podał szczegółów dotyczących jego tożsamości. Jedynie, że jest to mieszkaniec woj. lubuskiego, który przyjechał z Niemiec i nie jest z grupy szczególnie wysokiego ryzyka - nie jest seniorem.

8.08

Pacjent został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze specjalną karetką. Szumowski podkreślił, że po potwierdzeniu pozytywnego wyniku próbki prawidłowo zadziałały wszystkie procedury.

8.07

Szumowski poinformował, że wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały poddane kwarantannie.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020

Pacjent, który wrócił z zagranicy poczuł się źle i zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. Ten, oceniając ryzyko zakażenia, polecił mu skontaktować się ze służbami sanitarnymi.

8.05

Informacja o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce została oficjalnie potwierdzona przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego podczas konferencji prasowej.