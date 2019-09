Ważne słowa Dudy i Steinmeiera. Niedosyt po słowach Pence’a

Andrzej Duda w przem闚ieniu wyg這szonym w Warszawie w dniu 80. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej przypomnia, 瞠 dzi, osiemdziesi靖 lat po najstraszliwszej wojnie w historii wiata, w Europie wci嘀 s si造, kt鏎e s gotowe u篡wa si造 w celu zmiany granic. To wa積e i potrzebne s這wa.

W czasie obchod闚 takich jak te, kt鏎e 1 wrzenia odbywaj si w ca貫j Polsce, 豉two o patos i powtarzanie schematycznych formu o zwyci瘰twie dobra nad z貫m, cierpieniu milion闚, bohaterstwie 穎軟ierzy i zobowi頊aniu, 瞠 nigdy wi璚ej nie pozwolimy na to, by taka tragedia si powt鏎zy豉. To zdania, pod kt鏎ymi bezpiecznie mo瞠 podpisa si ka盥y. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Polski prezydent wyszed jednak poza tak formu喚 i zwr鏂i uwag, 瞠 historia si nie sko鎍zy豉. 疾 w Europie, kt鏎a dzi zgodnie powtarza: Nigdy wi璚ej wci嘀 dziej si rzeczy, kt鏎e nigdy wi璚ej mia造 si nie powt鏎zy. I nie pozostawi w靖pliwoci, co ma na myli wspomnia Gruzj i wydarzenia z 2008 roku, oraz Ukrain i wydarzenia z 2014 roku, a wi璚 wspomnia dwie ofiary rosyjskiej agresji, kt鏎a doprowadzi豉 do zmiany granic. Czyli czego co, na mocy Karty Narod闚 Zjednoczonych podpisanej po wojnie, nie powinno mie miejsca. Ale ma i wa積e, 瞠 akurat prezydent Polski, kraju tak straszliwie dowiadczonego przez krelenie nowych granic w Europie przez Adolfa Hitlera i J霩efa Stalina ostrzega przed tym, i to co by這, mo瞠 przyj. I wzywa przyw鏚c闚 wiata do determinacji w sprzeciwie wobec agresji, kt鏎ej zabrak這 Zachodowi w przededniu II wojny wiatowej. Raz godz鉍 si na precedens tak jak godzono si na niego w przypadku Austrii czy Czechos這wacji w dwudziestoleciu mi璠zywojennym mo積a nagle obudzi si w wiecie, w kt鏎ym zn闚 o losach ca造ch narod闚 decyduje wy章cznie brutalna si豉.

I tylko szkoda, 瞠 w tym fragmencie swojego wyst雷ienia prezydent Polski wydawa si osamotniony. Ani prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, ani wiceprezydent Mike Pence nie poruszyli tego tematu. Steinmeierowi trzeba jednak odda to, 瞠 zar闚no w Wieluniu, jak i w Warszawie m闚i jednoznacznie o niemieckiej winie i wynikaj鉍emu z niej zobowi頊aniu wobec Europy. Steinmeier nawet nie otar si o jak relatywizacj w swoich wyst雷ieniach by pokornym przedstawicielem narodu, kt鏎y jest wiadom swojego grzechu. W kontekcie rosn鉍ej popularnoci AfD w Niemczech, partii, kt鏎ej stosunek do III Rzeszy jest znacznie mniej jednoznaczny, takie s這wa prezydenta Niemiec trzeba doceni. A jego proba o wybaczenie w j瞛yku polskim w Wieluniu nie usz豉 uwadze wiatowych medi闚. Za te s這wa prezydentowi Niemiec nale篡 si podzi瘯owanie.





Na tym tle rozczarowa這 wyst雷ienie Mikea Pencea. By這 bardzo podnios貫, pe軟e pi瘯nych s堯w o Polakach, wolnoci, Bogu, wierze i niez這mnoci. Ale opr鏂z tych formu zabrak這 w nim konkret闚. Pence nie tylko nie wspomnia o Ukrainie, nie powiedzia te o wzmocnieniu obecnoci USA w Europie rodkowo-Wschodniej w kontekcie zagro瞠nia ze Wschodu. Jedyne zdanie odnosz鉍e si do wsp馧czesnoci to wbicie szpilki Niemcom w kontekcie zbyt ma造ch wydatk闚 na armi przez RFN (cho Pence bezporednio o Niemcach nie m闚i). To oczywicie problem, ale czy problemem nie jest te zagro瞠nie ze wschodu, kt鏎e sprawia, i te wydatki na armi s tak po蕨dane?