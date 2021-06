Trzaskowski: Konfederacja mówi, że jest opozycją, a wspiera rządzących

- Wszyscy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest w pełni kontrolowany przez partię rządzącą, no i niestety również kandydatura pani senator (Lidii) Staroń to kandydatura popierana przez rządzących. Stąd sprzeciw opozycji - mówił Trzaskowski pytany o wyrok TK, na mocy którego Bodnar może być rzecznikiem praw obywatelskich jedynie do 15 lipca.

- To powinna być osoba całkowicie niezależna, w momencie, gdy PiS zawłaszczył wszystkie instytucje, potrzeba niezależnego rzecznika - mówił też Trzaskowski.

- Przykre, że PiS-owi nadal udaje się budować te większości w sposób doraźny. Konfederacja twierdzi, że jest opozycją, a w kluczowych momentach wspiera rządzących - ubolewał Trzaskowski nawiązując do faktu, że Sejm wybrał Staroń na rzecznika praw obywatelskich m.in. dzięki trzem głosom posłów Konfederacji.