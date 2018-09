Stan wyjątkowy w Waszyngtonie. Nadchodzi huragan

Władze stolicy USA, Waszyngtonu, wprowadziły stan wyjątkowy, w związku ze zbliżaniem się do Wschodniego Wybrzeża USA huraganu Florence (obecnie to huragan czwartej kategorii na pięciostopniowej skali).

W rejonie Waszyngtonu w kolejnych dniach (Florence ma dotrzeć do wybrzeża USA w czwartek) może dojść do ulewnych deszczów i potopień.

Poniżej dalsza część artykułu

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser oświadczył, że stan wyjątkowy (state of emergency) obowiązuje od momentu wprowadzenia i że umożliwi on władzom "zagwarantowanie sobie zasobów, których potrzebują, by przygotować się na przyjście Florence".

Wcześniej stan wyjątkowy wprowadzono w Karolinie Południowej i Północnej, Wirginii i Maryland.

Milionowi mieszkańców wybrzeża USA nakazano opuszczenie domów przed nadejściem huraganu.

Stan wyjątkowy w Waszyngtonie ma obowiązywać 15 dni.

Ostatni raz władze stolicy USA wprowadziły stan wyjątkowy w styczniu 2016 roku po uderzeniu na miasto burzy śnieżnej.