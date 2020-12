Koronawirus: nowa tarcza antykryzysowa w Sejmie i nowe obciążenia dla firm

Rząd proponuje m.in. wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla osób, które oddały krew lub osocze. Zatrudnieni na etatach, którzy zdecydują się na wizytę w stacji krwiodawstwa, będą więc mieli z tego powodu dwa dni wolnego. Rząd szacuje, że z tego uprawnienia w najbliższym czasie może skorzystać nawet 100 tys. osób, w tym ozdrowieńcy, których premier i minister zdrowia od tygodni namawiają do oddawania osocza mającego pomagać chorym na Covid-19 w szybszym powrocie do zdrowia.

Oprócz tego osoby, które oddały krew lub osocze co najmniej trzy razy, będą mogły liczyć na 33 proc. zniżki na przejazdy koleją w 1 i 2 klasie oraz autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Z uzasadnienia do tych zmian wynika, że ma to umożliwić i ułatwić ozdrowieńcom przemieszczanie się do różnych punktów poboru krwi, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Autorzy zmian szacują, że z tego uprawnienia może skorzystać około 5 tys. osób, zaznaczając jednocześnie, że ostateczne koszty zmian są trudne do przewidzenia.