Tomasz Siemoniak nowym szefem MSWiA? „To byłby bardzo dobry wybór”

A kto zastąpi Kierwińskiego w rządzie? - Decyzje personalne przed nami dopiero, o 9:12, jak powiedziałem - odparł. Dopytywany czy jego następcą zostanie Tomasz Siemoniak ustępujący szef MSWiA odparł, że byłby to "dobry wybór". - To doświadczona osoba, pracował w tym resorcie, dziś nadzoruje służby, były wicepremier, minister obrony narodowej, doskonale przygotowany, propaństwowiec - chwalił obecnego koordynatora służb specjalnych Kierwiński.



Pan premier sięga nie tylko po polityków, ale też osoby z innych dziedzin życia publicznego Marcin Kierwiński, szef MSWiA

- Jeśli te spekulacje się potwierdzą to moim zdaniem jest to bardzo dobry wybór — podsumował.



A czy Tusk zaskoczy dokonując rekonstrukcji? - To pytanie kto czego oczekuje. Będą to nominacje które pokazują i nowe otwarcie, i kontynuacje kierunku, ale myślę, że będzie to też silne uzupełnienie dobrej drużyny, która tutaj w Polsce zostaje - odparł Kierwiński.



Kierwińskiego pytano o doniesienia, że resort aktywów państwowych może objąć człowiek ze świata z biznesu. - Pan premier sięga nie tylko po polityków, ale też osoby z innych dziedzin życia publicznego - odparł.