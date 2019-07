Czy student może obyć praktyki w wakacje

Prawo nie zobowiązuje studentów do odbycia zawodowych praktyk w trakcie roku akademickiego. Pracodawcy mogą je więc zorganizować również latem.

Nie tylko studenci mają obowiązek podejmowania pierwszych, praktycznych działań zawodowych. Wymóg ten dotyczy również uczniów objętych kształceniem zawodowym. Co prawda realizują oni praktyki zawodowe równolegle z zajęciami szkolnymi, jednak wakacyjne miesiące dają większe możliwości wykazania się z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników m.in. w takich sektorach jak gastronomia czy hotelarstwo. Poniżej dalsza część artykułu

Praktyk zawodowych dla uczniów i studentów nie należy jednak mylić z praktykami absolwenckimi [czytaj >D4 „Absolwent pomoże przez całe lato"]. Praktyki zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych są regulowane rozporządzeniem MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (tekst jedn. DzU nr 244 r. poz. 1626), a praktyki studenckie ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. DzU poz. 1668 ze zm.; tzw. Konstytucja dla Nauki).

Praktyki zawodowe uczniów... Rozporządzenie MEN dotyczy tych uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, którzy są objęci kształceniem zawodowym. Ma ono również odpowiednie zastosowanie wobec pracowników młodocianych, którzy są zobowiązani do odbycia praktycznej nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego. Dla tej grupy naukę zawodu można organizować w formie zajęć praktycznych, a jeśli chodzi o uczniów techników czy szkół policealnych – również w formie praktyk zawodowych. Celem takich praktyk jest nauka poprzez wykonywanie wyuczonych zadań u rynkowych pracodawców, a nie w warunkach sali szkolnej.

Takie praktyki zawodowe, jeśli nie odbywają się w trakcie roku szkolnego, często właśnie odbywają się w wakacje. Wielu pracodawców może przez to wykorzystać uczniów do wykonywania prostych prac w czasie absencji urlopowych stałych pracowników.

... oraz studentów Kwestia wymiaru praktyk studenckich w dużej mierze zależy od kierunku i specjalizacji. Studenci kierunków o profilu praktycznym (np. prawa czy administracji) mają obowiązek odbycia w toku studiów praktyk w wymiarze minimalnym 3 miesięcy (studia licencjackie) lub 6 miesięcy (studia jednolite magisterskie) (art. 67 ust. 5 pkt 1-2 Konstytucji dla Nauki). Są też kierunki studiów, które do uzyskania dyplomu zawodowego wymagają dłuższych staży (np. w zawodach lekarskich lub nauczycielskich). Szczegóły określa ustawodawstwo unijne.

Prawo nie zobowiązuje do odbycia takich praktyk w trakcie roku akademickiego. Dlatego najczęściej studenci podejmują je latem, już po sesji egzaminacyjnej. Z doświadczenia wiemy jednak, że studenci muszą myśleć o praktyce z wyprzedzeniem, szczególnie jeśli są zainteresowani konkretną instytucją lub pracodawcą.

Pracodawcy często organizują konkursy lub rekrutacje na takie praktyki letnie.

Forma i wymogi formalne Co do zasady forma zatrudnienia studenta – praktykanta jest dowolna. Praktyki stanowią jeden z kluczowych elementów procesu edukacyjnego. Zatem to uczelnia wyższa określa warunki i zasady odbywania tych aktywności przez swoich studentów.

Szkoła wyższa może zawrzeć porozumienie bądź umowę z danym pracodawcą czy przedsiębiorcą, do którego są następnie kierowani studenci w celu podniesienia umiejętności. Rzadziej studenci szukają mentorów na własną rękę, wspomagając się portalami oferującymi możliwość odbycia praktyk czy targów kariery i aktywności zawodowych, odbywających się w większych miastach kilka razy w roku.

W kwestiach formalnych konieczne jest skierowanie na praktyki lub porozumienie między uczelnią (podmiotem wysyłającym) a pracodawcą, względnie umowa między studentem a pracodawcą – jeżeli organizuje on praktyki we własnym zakresie. Najpopularniejszą podstawą takiego zatrudnienia są umowy cywilnoprawne – umowa zlecenia, rzadziej umowa o dzieło. Ze względu na to, że studenci nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu do ukończenia przez nich 26. roku życia, koszty takich umów są dla pracodawcy mniejsze.

Ponieważ w odróżnieniu np. od praktyk absolwenckich prawo nie nakłada obowiązku wynagrodzenia za praktyki studenckie, zdarza się, że są one nieodpłatne i nie uwzględniają choćby kosztów dojazdu studenta do miejsca praktyk. Jeśli jednak praktyki są odpłatne, każdy pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2177), które nie jest wyłączone w przypadku studentów.

Obopólne korzyści Instytucja praktyk studenckich jest niewątpliwie potrzebna i z założenia pożyteczna zarówno dla studenta – praktykanta, który ma okazję do pierwszej konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi wyzwaniami, jak i dla pracodawcy, który ma możliwość znalezienia talentów. Pracodawcy pozwala to dopasować i „wychować" sobie pracownika skrojonego na miarę zakładu pracy. Z kolei praktykant oczekuje od odbywanych praktyk otwartości i konkretnych zadań, które krok po kroku pomogą rozwinąć umiejętności przydatne do wykonywania zawodu.