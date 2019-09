Golf: Pierwszy Polak zwycięzcą w Challenge Tour

Rzecz działa się w miniony weekend (12-15 września 2019 r.) w Portugalii, podczas turnieju o nazwie 57° Open de Portugal @ Morgado Golf Resort. Adrian Meronk, startujący trzeci sezon jako zawodowiec, wreszcie zagrał od początku do końca tak, jak potrafi – spokojnie, pewnie i skutecznie. Rundy 67, 72, 68 i 66 uderzeń (łącznie 273), czyli piętnaście poniżej normy (-15), oznaczały efektowne zwycięstwo. Dwa uderzenia więcej miał Hiszpan Sebastian Garcia Rodriguez, trzy Włoch Francesco Laporta i Austriak Martin Wiegele.

Adrian Meronk jest teraz na 7. miejscu rankingu Challenge Tour – Race to Mallorca, kartę European Tour zdobędzie pierwsza piętnastka. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć turniejów plus wielki finał na Majorce, więc jeszcze nie wszystko jest pewne, ale szanse Polaka na awans ogromnie wzrosły.