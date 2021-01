Stało się! K2 zdobyte zimą

O 17.00 (13.00 czasu polskiego) nepalski zespół złożony z dziesięciu Szerpów dokonał pierwszego w historii zimowego wejścia na K2 (8611 m). Był to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Zimowe zdobywanie K2, drugiej co do wysokości góry Ziemi, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy.



"Gratulacje dla 10 Nepalczyków którzy stanęli na szczycie! Trzymamy mocno kciuki na zejściu !" - można przeczytać na profilu społecznościowym Polskiego Himalaizmu Zimowego.



W piątek zespół dotarł do obozu IV, położonego na wysokości 7800 m, przy okazji podciągając liny poręczowe. Rano czasu polskiego członkowie wyprawy informowali, że do szczytu zostało im już jedynie około 200 metrów, czyli są blisko dokonania wejścia, które nie udało się jeszcze nikomu. Jeśli potwierdzą się informacje, przekazywane przez Szerpów na Facebooku, to samo wejście zimą na wysokość 7800 m n.p.m. już jest historycznym osiągnięciem, bo tak wysoko nikt zimą jeszcze nie dotarł.

Jeden z członków wyprawy Nirmal Purja napisał w serwisie społecznościowym: "Jeszcze dziś poprowadzę zespół poręczujący na K2. Mamy nadzieję, że razem staniemy na wierzchołku."