Targi Książki i Mediów VIVELO – 750 spotkań autorskich i 200 wydarzeń towarzyszących na PGE Narodowym

Następnie Paweł Szaniawski wręczył nagrodę w kategorii literatury sensacyjnej i kryminału, którą zdobył Michał Śmielak za "Osadę". Na scenie pojawił się także rysownik Henryk Sawko, który wyczytał zwycięzcę w kategorii reportaż i biografia. Statuetkę zdobyła Stasia Budzisz za książkę „Welewetka. Jak znikają Kaszuby". Kolejną kategorią była najlepsza okładka, którą wręczała Lidia Popiel. I ponownie zwyciężyła „Welewetka. Jak znikają Kaszuby". W kategorii najlepsze tłumaczenie nagrodę wręczał Zbigniew Hołdys, Nagrodzona została Aga Zano za przekład książki "Rodzina Netanjahu”. Tomasz Krawczyk, wiceprezes Time SA, wręczył statuetkę w kategorii nowe technologie. - To kategoria łącząca to, co jakościowe, tradycyjne i współczesne, z tym, co tworzy nadzieję na przyszłość - mówił. Nagroda powędrowała do Katarzyny Nosowskiej za "Nie mylić z miłością". Kolejna kategoria to psychologia. Tatiana Mindewicz-Puacz przekazała nagrodę Oldze Żukowicz i Klaudii Latosik za „Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania". Następnie Grzegorz Kasdepke wręczył nagrodę w kategorii literatura dziecięca, którą zdobyli Przemek Corso i Marcelina za "Lato w Białej Dolinie". Pojawiła się także nowa kategoria: komiks, statuetkę wręczył Wojciech Birek, wygrał komiks „Kabuki" Davida Macka.

Strefa #Audio

Strefa #Audio to przestrzeń umożliwiająca zanurzenia się w świecie słuchowisk, seriali audio i podcastów. Anna Senkara – prowadząca Dzień Dobry TVN i autorka podcastu „Royalsi” – opowie co słychać w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Tomasz Raczek porozmawia z drem ekonomii i finansów Jackiem Kotarbińskim o jego najnowszej książce a Jarosław Kuźniar poprowadzi spotkanie na temat strategicznej komunikacji audio. Do tego American Horror Story po polsku. Strefę #Audio przejmują duchy i zjawy – o audioserialu grozy „Pomiędzy” opowiedzą Zygmunt i Wojciech Miłoszewscy oraz Filip Kosior. O wyzwaniach współczesnego człowieka i jego zdrowiu psychicznym porozmawiają dr Joanna Gutral i dr Asia Wojsiat (Podgórska), rozmowę poprowadzi Kaja Gołuchowska.

Jakub Małecki opowie o granicach prawdy i fikcji w nowej powieści „Korowód”. O znakach, literaturze i nowej irracjonalności przedpremiero wokół książki „Znaki zodiaku” Maćka Marcisza. Najbardziej Rozkoszny kucharz świata opowie o kulinarnych odkryciach a nad polskim millenium pochyli się Podcastex. Rozmowę o polskich latach 90. i 00. poprowadzi Kamil Bałuk. Na jednej scenie autorki kryminałów, które rządzą w audio: Majcher, Sinicka i Sobczak, a także: Natalia Szostak, Aleksandra Pakieła, @bookovicz (Maks Kuznowicz), @tostyikawa (Karolina Barbrich), @kingaxvs (Kinga Marszałek) i wielu innych.

Program stref:

https://vivelo2024.exposupport.pl/program-strefy

Nazwiska, nazwiska

Król i królowa polskiej literatury kryminalnej – Remigiusz Mróz i Katarzyna Bonda – pojawią się na Targach VIVELO i będą to jedyne targi książki w stolicy w maju, na których ich spotkacie. W sprzedaży przedpremierowej dostępna będzie najnowsza powieść Wojciecha Chmielarza - „Zbędni”.