W kontrze do Nawrockiego/Batyra TVP przeprowadziła pełen kurtuazji wywiad w emitowanym po „19.30” „Pytaniu Dnia” z Rafałem Trzaskowskim, który akurat też napisał książkę. Widzowie nie mogli mieć wątpliwości, że w tym wypadku była to dobra i słuszna książka. Prowadząca dziennikarka nie dociskała nadmiernie trudnymi pytaniami kandydata, dając mu pole do długiego wypowiadania się na różne tematy, raczej jako ekspert, a nie polityk. I dopiero na koniec żartobliwie pogroziła, że zarzuci go trudnymi pytaniami po przeczytaniu jego książki, jeśli napisał tam jakieś głupie rzeczy. Ten moment jednak nie nadszedł.

Długa kampania negatywna TVP wobec Karola Nawrockiego przyniosła efekt – notowania kandydata spadały.

Kampanię negatywną można przegrzać

Ale kij ma dwa końce i warto, by sztaby dobrze przemyślały, czy zaczynać walkę na haki. Pokusa wejścia w kampanię negatywną jest oczywiście bardzo duża. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona gwarancją sukcesu, a tylko możliwością sukcesu. Gdy się przegrzeje temat, można nim nieoczekiwanie oberwać.

Ten sam przykład, który przytoczyliśmy wyżej jako skuteczną kampanię negatywną – gdy „19.30” wytrwale w kolejnych emisjach grillowała Nawrockiego za Batyra – może być jednocześnie przestrogą przed posługiwaniem się taką kampanią. Widzowie, raczeni tym obśmiewaniem Nawrockiego przez wiele dni, rzeczywiście uwierzyli, że kandydat nie umie sklecić poprawnie zdania, a jak już, to nie ma w tym, co mówi, sensu. W efekcie dla wielu z nich debata w Końskich była szokiem: usłyszeli i zobaczyli, że jest inaczej. Wystarczył jego poprawny występ w Końskich, by w sondażach ostatecznie zdystansował depczącego mu po piętach Sławomira Mentzena i zaczął doganiać króla sondaży Rafała Trzaskowskiego. Inną sprawą jest to, że punkty, które po tej debacie Nawrocki podniósł, leżały na ziemi. Teraz poprzeczka jest już wyżej i – jak widać po debacie w „SE” – przeskoczyć ją jest już obywatelskiemu kandydatowi o wiele trudniej.

Dwa mieszkania Nawrockiego: prezent na majówkę

Sprawa dwóch mieszkań Nawrockiego już odegrała swoją rolę w kampanii. Tuż przed majówką Polacy dostali temat do przemyśleń, do rozmów przy grillu. Dni, które zapowiadały się jako kampanijnie stracone, zostały w ostatniej chwili zagospodarowane wyborczo. Cieszyć się może sztab Trzaskowskiego, sztab Nawrockiego ma na pewno zgryz i ta majówka nie jest dla niego beztroska. Choć taka się zapowiadała, bo notowania kandydata rosły.

Co dalej? Dało się zauważyć, że sztab Nawrockiego nie odreagował z automatu żadnym hakiem na głównego rywala. Odpowiedź rzeczniczki jest merytoryczna, ale defensywna. Może to oznaczać, że albo sztab nie ma nic w zanadrzu, albo uznał, że to jeszcze nie jest ten moment.