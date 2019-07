Rocznica likwidacji żydowskich gett

Bełchatów był wyjątkowym miejsce dla Żydów, bowiem w XIX w. należał do grupy 246 miast, w których nie podlegali oni ograniczeniom co do osiedlania się, gdyż była to prywatna własność rodu Kaczkowskich. Właściciele, chcąc rozwinąć przemysł i handel, zaprosili do miasta zamożnych Żydów, którym podarowali place pod budynki, cmentarz i bóżnicę.