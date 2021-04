Pamięć o żydowskim powstaniu

Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii większość wydarzeń odbędzie się w sieci, będą one relacjonowane na żywo na profilach instytucji zajmujących się historią polskich Żydów.

W trakcie obchodów będzie można wysłuchać na żywo modlitwy Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Po części oficjalnej delegacje Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma przejdą w Marszu Pamięci Powstańców. Odwiedzą: Pomnik Bohaterów Getta, Pomnik Żegoty, Płytę Szmula Zygielbojma przy ul. Lewartowskiego 6, Bunkier Anielewicza przy rogu ul. Miłej i Dubois, Umschlagplatz przy ul. Stawki 4/6. Wiązanki zostaną złożone także przy tablicach pamięci Pawła Frenkla (ul. Muranowska 1 oraz Grzybowska 5A), przy Murze Getta, ul. Sienna 55 i przy Pomniku Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego przy ul. Prostej 51. Organizatorzy zapraszają do oglądania transmisji uroczystości m.in. w mediach społecznościowych.

Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office zaprasza na wydarzenie online w języku angielskim „The Spirit of Resistance: Commemorating the Warsaw Ghetto Uprising", w trakcie którego z Marianem Turskim – ocalałym z Zagłady, byłym więźniem Auschwitz-Birkenau – będzie rozmawiał dr Sebastian Rejak, p.o. dyrektora AJC Central Europe. Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 16. Link do rejestracji i szczegółowe informacje można znaleźć na profilu organizacji na Twitterze.