George Soros: UE może nie przetrwać kryzysu związanego z koronawirusem

Soros odniósł się do tego pomysłu również w najnowszym wywiadzie dla holenderskiego dziennika „De Telegraaf”. Miliarder wytłumaczył, w jaki sposób UE mogłaby utrzymać swój rating AAA i wyemitować obligacje wieczyste, znane w Wielkiej Brytanii i USA pod nazwą konsol. Zaproponował, aby Unia zatwierdziła wystarczające „środki własne” i nie czekała do momentu faktycznego pozyskania funduszy. Zdaniem Sorosa, konsole mogą zostać zatwierdzone nawet w ciągu kilku tygodni, a szczyt strefy euro, który odbędzie się 27 maja, byłby według niego idealną okazją do ich przyjęcia.

Jak zauważył, Niemcy sprzedały niedawno 30-letnie obligacje rządowe z ujemną rentownością. Według Sorosa, jest to bardzo dobry czas na emisję obligacji długoterminowych, ponieważ „wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków”. Miliarder stwierdził, że bez zdecydowanych działań rządów w tej sprawie, szkodliwy wpływ koronawirusa na gospodarkę strefy euro utrzyma się „dłużej niż większość ludzi myśli”, a Wspólnota może nie przetrwać tych zawirowań i ulec rozpadowi. W oddzielnej konferencji prasowej, Soros podkreślił, że nie jest to już „teoretyczna możliwość, lecz może stać się tragiczną rzeczywistością” - cytuje Reuters.

Czytaj także: Bank Światowy: Pandemia zepchnie 60 milionów osób w skrajne ubóstwo

Soros podkreśla jednocześnie, że obligacji wieczystych nie powinno się rozważać w normalnych czasach bez silnych zawirowań gospodarczych, a także by nie mylić ich z tzw. koronaobligacjami. - Oba rozwiązania nie mają ze sobą nic wspólnego. Koronaobligacje zostały zdecydowanie odrzucone – i nie bez powodu, biorąc pod uwagę to, że wymagają stopnia mutualizacji, który jest po prostu nie do przyjęcia - zaznacza.



Odniósł się również do sytuacji Holandii, twierdząc, że to zrozumiałe, iż rząd tego kraju „chce ograniczyć swój wkład do budżetu europejskiego do minimum”. Soros zauważył, że Holendrzy stoją obecnie przed ważnym wyborem. - Mogą nadal sprzeciwiać się konsolom i zaakceptować podwojenie wysokości budżetu, albo też mogą stać się zagorzałymi zwolennikami konsol i, jeśli odniosą sukces, zwiększyć swój wkład do budżetu o 5 proc. - powiedział dziennikowi „De Telegraaf”.