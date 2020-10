Mariusz Cieślik: Słowo na „wy...”

Przekleństwa rzucane pod adresem rządzących wynikają z bezsilności i nienawiści. Pierwszą można zrozumieć, drugiej nie wolno usprawiedliwiać.

Na początku było słowo. Albo „granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata", jeśli ktoś woli Wittgensteina od Biblii. Czy myślenie istnieje poza językiem? Filozofowie i naukowcy zastanawiają się nad tym nie od dziś. I na razie do niczego nie doszli. Ale nie trzeba być od razu intelektualistą, żeby wiedzieć jedno: co w głowie, to na języku. Prymitywne myśli to prymitywne słowa. Poniżej dalsza część artykułu

Tak, chodzi mi dokładnie o „wypierdalać", które stało się hasłem protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Jest też i „je... PiS", i parę innych bluzgów, ale słowo na „wy..." brzmi zdecydowanie najczęściej. Żebyśmy się zrozumieli: nie o meritum chcę pisać. Spór komentują wszyscy, więc obejdzie się beze mnie. Idzie mi o formę. A w zasadzie o afirmację braku formy. O przyzwolenie na chamstwo i pogardę, której wyrazem jest słowo „wy...". Przekleństwa rzucane pod adresem rządzących wynikają z bezsilności i nienawiści. Pierwszą można zrozumieć, drugiej nie wolno usprawiedliwiać. Tymczasem trwa intensywne, żyrowane przez rozmaite autorytety i znaczące media usprawiedliwianie tej słownej agresji. Najbardziej kuriozalnie zabrzmiało to w ustach Jerzego Owsiaka, który napadł na prof. Bralczyka sprzeciwiającego się bluzgom. Oto twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawiający się jako apostoł miłości bliźniego, twierdzi, że agresja jest w porządku. Jeśli, rzecz jasna, wymierzona jest w tych, których nie lubimy. Michał Rusinek, którego zdrowy rozsądek zawsze ceniłem, na łamach „Wysokich Obcasów" chwali trafność słowa na „wy...". A już najdalej posuwa się Justyna Pochanke, która pisze, że „to krzyczy młoda Polska – która właśnie idzie po swoje prawa, po swoją przyszłość i po swój kraj". No jak dojdzie pod takim sztandarem, to nawet dla pani Justyny może w takim kraju nie być miejsca.