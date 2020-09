Surdykowski: Polityka zagraniczna jak popękane lustro

Zmienił się minister, ale czy także polityka zagraniczna? A niby dlaczego? Przynajmniej od czasu, gdy PiS objął władzę, jest lustrem, w którym odbijają się wewnętrzne rozgrywki obozu rządzącego, i to jeszcze kiepsko utrzymanym, popękanym, brudnym. W sam raz, by wdzięcznie się w nim odbił kosz, jaki otrzymał Zbigniew Ziobro od pani minister ze Słowenii, której zaproponował wspólne wypowiedzenie konwencji stambulskiej o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Polityka zagraniczna była oczywista do roku 2004, kiedy przyjęto nas do Unii. Potem stała się grą strategiczną, do której trzeba dorosnąć. Z Unią jakoś dawaliśmy radę, tym więcej że kraj, który brawurowo odrzucił komunizm i szybko się rozwijał, miał tam dobre notowania. Gorzej ze Wschodem: reset z Rosją, o którym wiele mówił minister Sikorski i nad którym pracował premier Tusk, nie wyszedł. Zostaliśmy ograni. Aby utrzymać pozycję w Brukseli, trzeba nie antagonizować Niemiec i szanować praworządność. Wtedy mielibyśmy więcej do powiedzenia także w sprawie Białorusi. Jesteśmy żałośni, prezentując się w roli pomostu na wschód i orędownika solidarności. Nawet uległość wobec USA nic nam nie pomoże.