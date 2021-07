Szef MSW Niemiec: Za dużo kibiców na meczu Anglia-Niemcy

Na meczach półfinałowych i finale, które również będą rozgrywane na Wembley, na stadion ma wejść ok. 60 tysięcy kibiców.

Wielka Brytania mierzy się obecnie ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, co jest spowodowane rozpowszechnieniem się wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 na Wyspach.

Zdaniem Seehofera za decyzja o wpuszczeniu na stadion takiej liczby kibiców jest podyktowane względami finansowymi, ale - jak dodał - kwestie te nie powinny przesłaniać konieczności ochrony ludzi przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Seehofer zaapelował też do UEFA, aby "nie zrzucała odpowiedzialności za to na lokalne władze". Szef MSW Niemiec oczekuje, że UEFA ogłosi, iż "nie chce, aby to tak wyglądało" i zmniejszy liczbę widzów, którzy będą mogli wejść na stadion.