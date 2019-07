Czy na Ziemi może zabraknąć piasku?

Piasek jest najczęściej występującą luźną skałą osadową. Mimo to może być najbardziej niedocenianym zasobem naturalnym – twierdzą naukowcy z University of Colorado Boulder, University of Illinois, University of Hull i Arizona State University, którzy opublikowali swoje badanie w czasopiśmie "Nature". Piasek i żwir są wydobywane znacznie szybciej, niż można je zastąpić. Szybka urbanizacja i wzrost liczby ludności na świecie napędzają popyt na piasek i żwir - każdego roku na świecie wydobywa się od 32 do 50 miliardów ton piasku. Naukowcy twierdzą, że musimy bardziej się o niego troszczyć.

