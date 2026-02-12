Aktualizacja: 12.02.2026 05:01 Publikacja: 12.02.2026 04:28
Jon Morrish, przewodniczący Cement Europe, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu
Zmieniamy się. Od 1990 r. zredukowaliśmy emisje CO2 o 29 proc., a w całej Europie realizowanych jest obecnie ponad 120 projektów innowacyjnych – od instalacji pilotażowych wychwytywania dwutlenku węgla, przez ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, aż po cementy o niskim śladzie węglowym. Przechodzimy z fazy badań do wdrożeń na skalę przemysłową, od planów do efektów. Na przykład w Brevik w Norwegii uruchomiono w ubiegłym roku pierwszą w branży cementowej instalację CCS, która bezpiecznie i trwale magazynuje CO2 na dnie Morza Północnego, umożliwiając tym samym produkcję pierwszego na świecie cementu o emisji bliskiej zeru.
Wytyczyliśmy ścieżkę dekarbonizacji sektora – zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, co znalazło odzwierciedlenie w indywidualnych mapach drogowych poszczególnych firm. Jednak realizacja tych ambicji zależy od wprowadzenia niezbędnych instrumentów polityki gospodarczej, które zapewnią branży konkurencyjność i umożliwią jej transformację. Kluczowe w tym procesie są: dostępność dotacji publicznych, rozwój infrastruktury przesyłowej dla energii i CO2 oraz tworzenie rynków zbytu – tzw. lead markets.
Potrzebujemy realnego rynku na niskoemisyjny cement i beton. Obecnie w Europie nie istnieją wiążące wymogi dotyczące stosowania materiałów o niskim śladzie węglowym. Kluczowe znaczenie mają obligatoryjne cele w zamówieniach publicznych oraz szybka reforma norm produktowych.
Emisje pochodzące ze spalania paliw stanowią zaledwie jedną trzecią całkowitych emisji CO2 w przemyśle cementowym, dlatego sama elektryfikacja produkcji nie jest cudownym środkiem rozwiązującym problem. Aż dwie trzecie to nieuniknione emisje procesowe, które wymagają wdrożenia technologii CCUS (wychwytywania, zagospodarowania i magazynowania dwutlenku węgla). Warunki w UE nie pozwalają jeszcze na stworzenie rentownego modelu biznesowego dla tych rozwiązań – czego dowodem jest 19 projektów przemysłu cementowego, które otrzymały wsparcie z unijnego Funduszu Innowacyjnego. Kluczowe jest, aby osiągnęły one etap ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
Potrzebujemy europejskiej sieci rurociągów do transportu CO2, a czas ma tu krytyczne znaczenie. Pakiet dotyczący infrastruktury CCS, którego publikację zaplanowano na połowę 2025 r., powinien zawierać bardzo konkretne rozwiązania pozwalające na szybkie wydawanie pozwoleń i budowę niezbędnych instalacji. Skuteczne wdrożenie CCS wymaga również rygorystycznej implementacji Net-Zero Industry Act (aktu UE o przemyśle neutralnym emisyjnie), w tym nałożenia na producentów ropy i gazu obowiązku udostępnienia miejsc magazynowania.
Potrzebna jest pewność regulacyjna w zakresie wykorzystania CO2, który będzie w coraz większym stopniu stawał się surowcem dla innowacyjnych procesów produkcyjnych. Wykorzystanie go ze źródeł przemysłowych, takich jak cementownie, może przynieść obopólne korzyści. Rentowność projektów wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla zależy jednak od jasnych zasad rozliczania emisji CO2 w różnych zastosowaniach.
Jednak wdrażanie systemów ograniczania emisji CO2 wymaga ogromnych nakładów. Tylko w ciągu najbliższych dziesięciu lat przemysł cementowy wpłaci do systemu ETS od 97 do 162 mld euro. Te środki powinny być reinwestowane w rozwój branży.
Cement i beton stanowią fundament europejskiego łańcucha wartości w budownictwie. Sektor budowlany generuje około 10 proc. PKB Unii Europejskiej i zapewnia zatrudnienie ponad 12 mln osób. Cement oraz beton są niezbędnymi materiałami budowlanymi dla budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, systemów energetycznych, obronności oraz gospodarki cyfrowej. Cement to przy tym produkt w pełni lokalny (produkowany z lokalnych surowców, wykorzystywany lokalnie), wytwarzany w ponad 200 zakładach na terenie całej UE.
Jednak wolumeny produkcji cementu (i aktywność w budownictwie) spadają na dużych rynkach, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy. Sektor budowlany zmaga się z długofalowym kryzysem mieszkaniowym, podczas gdy obecne zasoby mieszkaniowe starzeją się w szybkim tempie. Europa musi pilnie opracować strategię mieszkaniową i napędzić ożywienie gospodarcze poprzez budownictwo, kładąc silny nacisk na budowę nowych mieszkań oraz rozwój infrastruktury na całym kontynencie.
Od 2016 r. przemysł cementowy odnotowuje znaczny wzrost importu z krajów sąsiadujących. Dla przykładu, import cementu z Ukrainy do Polski wzrósł o ponad 3000 proc., ale w podobnej sytuacji są: Hiszpania, Francja czy Włochy, gdzie cement dociera z północnej Afryki czy Turcji. Produkty te obciążone są znacznie wyższym śladem węglowym (tzw. CO2 bag pack) niż cement i beton wytwarzane lokalnie. Największym składnikiem kosztów w produkcji cementu jest energia. Ceny energii elektrycznej w Europie utrzymują się na poziomie znacznie wyższym niż przed 2021 r. i są nieporównywalnie wyższe niż w krajach spoza UE. Potrzebujemy strukturalnego obniżenia cen energii, głębokiej reformy rynku energii elektrycznej oraz wydajnych połączeń międzysystemowych (interkonektorów).
Kluczem do zwiększenia niezależności surowcowej przemysłu cementowego jest stały i równy dostęp do odpadów, w tym odpadów zawierających biomasę, wykorzystywanych jako źródło energii cieplnej. Wykorzystanie paliw alternatywnych pochodzących ze strumienia odpadów, zastępujących paliwa kopalne, wzrosło z poziomu 2 proc. w 1990 r. do aż 56 proc. w 2023 r. Warto zaznaczyć, że absolutnym liderem jest tutaj przemysł cementowy w Polsce, który w ponad 80 proc. zastępuje paliwa kopalne paliwami alternatywnymi.
Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym jest system handlu emisjami (EU ETS). Choć odgrywa on kluczową rolę w dekarbonizacji naszych branż, musimy zadbać o równe zasady konkurencji w relacji z importem. Nowy mechanizm CBAM (unijny graniczny podatek węglowy – red.) musi zostać w pełni wdrożony, a wszelkie luki oraz ryzyka jego obejścia – w tym zjawisko tzw. resource shuffling (przeniesienie produkcji przeznaczonej na import do Unii Europejskiej do zakładów mniej emisyjnych) – muszą zostać skutecznie wyeliminowane.
To państwa członkowskie UE mają do odegrania kluczową rolę w realizacji wszystkich tych celów. Rozwój infrastruktury energetycznej i transportu CO2 wymaga koordynacji transgranicznej, skupienia uwagi na szczeblu krajowym i przyspieszenia procedur wydawania pozwoleń. Sprawnie funkcjonujące rynki zamówień publicznych będą wymagały zaangażowania państw członkowskich, a projekty głębokiej dekarbonizacji – zwiększenia wsparcia finansowego ze strony państw, aby uzupełnić fundusze unijne środkami krajowymi. Cały mechanizm powinien opierać się na stabilniejszym finansowaniu – połączonym z obowiązkowym zwrotem przychodów z EU ETS do poszczególnych sektorów – proporcjonalnie do wnoszonego przez nie wkładu.
Wyznaczyliśmy naszą ścieżkę dekarbonizacji w następstwie ogłoszenia Europejskiego Zielonego Ładu i konsekwentnie się jej trzymamy. Jednak nie zdołamy przeprowadzić tej transformacji sami. Jak dotąd nie doczekaliśmy się przełożenia rekomendacji z raportu Draghiego na konkretne działania ani zdecydowanej implementacji Czystego Ładu Przemysłowego. Nasze wysiłki w przekazywaniu tych postulatów zakończą się sukcesem tylko wtedy, gdy szybko uzyskamy jasność i pewność prawną w zakresie kluczowych czynników umożliwiających zmiany: finansowania, rozwoju infrastruktury, tworzenia rynków zbytu dla produktów niskoemisyjnych oraz znaczącej redukcji kosztów energii i obciążeń regulacyjnych. Potrzebujemy tych ram prawnych już teraz, aby móc podjąć decyzje inwestycyjne, niezbędne do osiągnięcia naszych celów klimatycznych do 2050 r.
11 lutego w Antwerpii spotkali się liderzy branży z całej Europy, aby przekazać Komisji Europejskiej oraz szefom państw i rządów jednoznaczny postulat: budowa konkurencyjnej Europy wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Nasz sektor pozostaje silnie związany z Europą i wyznawanymi przez nią wartościami – jesteśmy jednak świadkami gwałtownych zmian w otoczeniu geopolitycznym, w którym reguły gry nie zawsze są równe dla wszystkich. Konkurencyjność Europy słabnie pod wpływem skumulowanych czynników: długofalowych skutków kryzysu energetycznego, stale rosnących kosztów regulacyjnych oraz nieuczciwych praktyk handlowych, stosowanych m.in. przez kraje i regiony bezpośrednio sąsiadujące z UE.
