Czy jako branża ciągle jesteście największym emitentem w Europie?

Zmieniamy się. Od 1990 r. zredukowaliśmy emisje CO2 o 29 proc., a w całej Europie realizowanych jest obecnie ponad 120 projektów innowacyjnych – od instalacji pilotażowych wychwytywania dwutlenku węgla, przez ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, aż po cementy o niskim śladzie węglowym. Przechodzimy z fazy badań do wdrożeń na skalę przemysłową, od planów do efektów. Na przykład w Brevik w Norwegii uruchomiono w ubiegłym roku pierwszą w branży cementowej instalację CCS, która bezpiecznie i trwale magazynuje CO2 na dnie Morza Północnego, umożliwiając tym samym produkcję pierwszego na świecie cementu o emisji bliskiej zeru.

Wytyczyliśmy ścieżkę dekarbonizacji sektora – zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, co znalazło odzwierciedlenie w indywidualnych mapach drogowych poszczególnych firm. Jednak realizacja tych ambicji zależy od wprowadzenia niezbędnych instrumentów polityki gospodarczej, które zapewnią branży konkurencyjność i umożliwią jej transformację. Kluczowe w tym procesie są: dostępność dotacji publicznych, rozwój infrastruktury przesyłowej dla energii i CO2 oraz tworzenie rynków zbytu – tzw. lead markets.

Konkrety?

Potrzebujemy realnego rynku na niskoemisyjny cement i beton. Obecnie w Europie nie istnieją wiążące wymogi dotyczące stosowania materiałów o niskim śladzie węglowym. Kluczowe znaczenie mają obligatoryjne cele w zamówieniach publicznych oraz szybka reforma norm produktowych.

Emisje pochodzące ze spalania paliw stanowią zaledwie jedną trzecią całkowitych emisji CO2 w przemyśle cementowym, dlatego sama elektryfikacja produkcji nie jest cudownym środkiem rozwiązującym problem. Aż dwie trzecie to nieuniknione emisje procesowe, które wymagają wdrożenia technologii CCUS (wychwytywania, zagospodarowania i magazynowania dwutlenku węgla). Warunki w UE nie pozwalają jeszcze na stworzenie rentownego modelu biznesowego dla tych rozwiązań – czego dowodem jest 19 projektów przemysłu cementowego, które otrzymały wsparcie z unijnego Funduszu Innowacyjnego. Kluczowe jest, aby osiągnęły one etap ostatecznej decyzji inwestycyjnej.