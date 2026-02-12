Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

System kaucyjny zostanie rozszerzony? Resort klimatu zapowiada zmiany

System kaucyjny wymaga dopracowania, a pomóc w tym mają kontrole zwłaszcza w dużych sklepach, przyznała w rozmowie z WNP Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska. Zaznaczyła również, że być może do systemu kaucyjnego włączone zostaną m.in. napoje w kartonach.

Publikacja: 12.02.2026 10:01

System kaucyjny może zostać rozszerzony, zdradziła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska

System kaucyjny może zostać rozszerzony, zdradziła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska

Foto: Rokas / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Wiceministra dobrze ocenia pierwsze miesiące funkcjonowania systemu, a zapytana przez WNP o zgłaszane przez wielu konsumentów awarie automatów przyjmujących opakowania, odpowiedziała:

– W innych krajach podczas wdrażania systemu kaucyjnego również zdarzały się awarie i tzw. wąskie gardła. To kwestia dopracowania systemu. To, co my ze swojej strony możemy zrobić – i zapewniam, że będziemy – to oczywiście kontrole – przede wszystkim w dużych sklepach. Nie nastawiamy się na nakładanie wysokich kar, ale zależy nam na sprawnym działaniu systemu, dlatego wspomniane kontrole są konieczne.

Zmiany w systemie kaucyjnym: wiceministra zdradza szczegóły

Wiceministra w rozmowie z WNP przyznała, że szkło jednorazowe znajdzie się w systemie kaucyjnym prawdopodobnie nie wcześniej niż za dwa lata. Być może do systemu włączone zostaną również napoje w kartonach. Zapytana natomiast o ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zadeklarowała, że w resorcie trwają nad nią intensywne prace, a jej projekt ma wkrótce trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Anita Sowińska odniosła się również do aktualnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej:

Reklama
Reklama

– Ogłoszony w 2019 r. "Zielony Ład" zastąpiono strategią "Clean Industrial Deal". Cel pozostał ten sam: neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. Jednak inaczej rozłożono akcenty – większy nacisk kładzie się na uniezależnienie surowcowe Europy i konkurencyjność, niż na kwestie stricte przyrodnicze.

Czytaj więcej: Resort klimatu zapowiada: system kaucyjny obejmie nowe rodzaje opakowań

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Ministerstwo Klimatu i Środowiska System kaucyjny
W Tłusty Czwartek sklepy tradycyjnie konkurują między sobą cenami pączków
Handel
Ile zapłacimy za pączki w popularnych marketach? W tych dwóch sklepach najtaniej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Zakupy na bazarze przy Hali Mirowskiej w Warszawie
Handel
Ceny w sklepach wciąż rosną. Jest jednak dobra wiadomość
Na koniec 2025 r. sieć Dino miała3033 sklepów
Handel
Zaskakujący ruch Dino w sprawie kontroli w sklepach. PIP potwierdza nieprawidłowości
Fabryka odzieży, Dakka, Bangladesz
Handel
USA mają nową umowę handlową z Bangladeszem. Część odzieży zwolniona z ceł
Robiąc zakupy przy kasach samoobsługowych, często wydajemy więcej, niż zakładaliśmy
Handel
Płacisz za zakupy w kasie samoobsługowej? Rachunek może być wyższy nawet o 25 proc.
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama