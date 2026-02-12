System kaucyjny może zostać rozszerzony, zdradziła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska
Wiceministra dobrze ocenia pierwsze miesiące funkcjonowania systemu, a zapytana przez WNP o zgłaszane przez wielu konsumentów awarie automatów przyjmujących opakowania, odpowiedziała:
– W innych krajach podczas wdrażania systemu kaucyjnego również zdarzały się awarie i tzw. wąskie gardła. To kwestia dopracowania systemu. To, co my ze swojej strony możemy zrobić – i zapewniam, że będziemy – to oczywiście kontrole – przede wszystkim w dużych sklepach. Nie nastawiamy się na nakładanie wysokich kar, ale zależy nam na sprawnym działaniu systemu, dlatego wspomniane kontrole są konieczne.
Czytaj więcej:
Wiceministra w rozmowie z WNP przyznała, że szkło jednorazowe znajdzie się w systemie kaucyjnym prawdopodobnie nie wcześniej niż za dwa lata. Być może do systemu włączone zostaną również napoje w kartonach. Zapytana natomiast o ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zadeklarowała, że w resorcie trwają nad nią intensywne prace, a jej projekt ma wkrótce trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Anita Sowińska odniosła się również do aktualnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej:
– Ogłoszony w 2019 r. "Zielony Ład" zastąpiono strategią "Clean Industrial Deal". Cel pozostał ten sam: neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. Jednak inaczej rozłożono akcenty – większy nacisk kładzie się na uniezależnienie surowcowe Europy i konkurencyjność, niż na kwestie stricte przyrodnicze.
Czytaj więcej: Resort klimatu zapowiada: system kaucyjny obejmie nowe rodzaje opakowań
