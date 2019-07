Warszawa: 3173 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły Fotorzepa, Michał Walczak

W Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do szkół w stolicy aplikowało 45 288 uczniów, w tym 33 865 - do liceum ogólnokształcącego. Wyniki przedstawiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.