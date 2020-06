Odwołane negocjacje serbsko-kosowskie. Bałkańska porażka Ameryki

Ale wszystko sprzysięgło się przeciw niemu i amerykańskiemu pośrednictwu w tych negocjacjach. – Jestem zmuszony wrócić do swojego kraju, by opanować sytuację – powiedział kosowski premier Avdullah Hoti, który zdążył przyjechać do amerykańskiej stolicy. Tymczasem prezydent Hashim Thaçi nie wsiadł nawet do samolotu do Waszyngtonu. W efekcie nad Potomakiem pozostał sam prezydent Serbii Aleksandar Vučić.