ABW chce dostępu do kamer w tramwajach. RPO reaguje

- Z pisma tego nie wynika jednak ani podstawa żądania dostępu do kamer monitoringu wizyjnego ani cel, jakiemu miałby służyć dostęp do danych z kamer i innych systemów. W piśmie nie ma też żadnego uzasadnienia - alarmuje Bodnar.

Rzecznik zwrócił również uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. ws. C-212/13 František Ryneš przeciwko Úřad. Trybunał uznał, że ochrona prawa do prywatności, wynikająca z Karty Praw Podstawowych UE wymaga, aby odstępstwa od zasad ochrony danych osobowych i jej ograniczenia były stosowane jedynie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

- Trzeba zatem podkreślić, że kluczowy wymóg dopuszczalności wprowadzenia ograniczenia zarówno w odniesieniu do art. 47, jak i 51 ust. 2 Konstytucji RP, tj. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ale także art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 52 ust. 1 KPP UE odwołuje się do pojęcia „niezbędności" - wyjaśnia RPO w piśmie do ABW. - Jest to podyktowane dążeniem do ograniczenia pozyskiwania przez władzę publiczną „niekoniecznych, lecz wygodnych" informacji o jednostce. Ani zatem względy celowości, ani „wygody" organów władzy publicznej nie mogą same w sobie uzasadnić naruszenia autonomii informacyjnej jednostki (wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt K 41/02) - uzupełnia.